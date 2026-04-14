Reunió de la Junta de Portaveus
El Parlament recolza la segona flotilla a Gaza amb l’aval de l’esquerra i el rebuig de Vox i el PP
Junts s’absté i això impedirà que la declaració institucional de suport es llegeixi davant el ple del Parlament
La segona flotilla amb destinació a Gaza ajorna la sortida des de Barcelona pel mal temps
Les dades ho confirmen: vivim en l’època més bèl·lica des de la Segona Guerra Mundial
La Flotilla tornarà la primavera del 2026 amb esforç redoblat: 100 barcos i 3.000 membres
Quim Bertomeu
El Parlament de Catalunya ha mostrat aquest dimarts el seu suport a la segona flotilla que pròximament sortirà des del port de Barcelona amb destinació a la Franja de Gaza. Ho ha fet a través de la Junta de Portaveus de la Cambra, que ha aprovat una declaració institucional amb els vots del PSC, ERC, els Comuns i la CUP. Junts s’ha abstingut; el PP i Vox hi han votat en contra i Aliança Catalana no ha participat en la votació a l’estar absent de la reunió de la Junta.
La declaració del Parlament, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, defensa que la flotilla és necessària per «portar ajuda humanitària a la franja de Gaza, promoure l’obertura d’un corredor humanitari [...] i ajudar a la reconstrucció sota el lideratge palestí». El text també aprofita per condemnar «els actes de genocidi de l’Estat d’Israel» i denuncia «la negació dels drets més bàsics a la població palestina» a través de la «destrucció sistemàtica» d’habitatges i infraestructures i el bloqueig de subministraments.
La primera flotilla amb destinació a Gaza, la tardor passada, portava a bord la diputada de la CUP Pilar Castillejo i va acabar en conflicte diplomàtic. Israel va assaltar les embarcacions i va retenir els activistes, entre els quals hi havia també l’exalcaldessa Ada Colau (Comuns) i el regidor Jordi Coronas (ERC). Ara, de forma preventiva, el Parlament demana a través d’aquesta declaració institucional que la Generalitat i el Govern de Pedro Sánchez impulsin «totes les actuacions possibles» per protegir les embarcacions i oferir cobertura «diplomàtica i consular» als seus integrants.
La "instrumentalització" de Colau
La declaració institucional ha tirat endavant, però no es llegirà davant el ple del Parlament que comença aquesta tarda. La qüestió és que, per ser llegida, qualsevol declaració d’aquest tipus necessita el suport de dos terços de la Cambra i aquesta no el té: l’abstenció de Junts ho ha impedit. El portaveu del partit de Carles Puigdemont, Salvador Vergés, ha argumentat que el seu grup no rebutja la flotilla, en la qual considera que hi ha persones «de bona fe», però ha afegit que no poden avalar una iniciativa que compta amb «la instrumentalització de personatges com Ada Colau».
Des que va esclatar aquest nou conflicte a Gaza, on ara mateix hi ha un precari alto el foc, el Parlament ha vist com se solidificava una majoria propalestina formada pel PSC, ERC, els Comuns i la CUP, que compta amb 72 diputats en total. D’altra banda, el PP, Vox i Aliança Catalana formen el bloc proisraelià amb 28 escons. Finalment Junts (35 diputats) acostuma a situar-se en l’abstenció perquè la matança a Gaza ha esquerdat el seu tradicional recolzament a la causa israeliana.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà