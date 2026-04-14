Declaracions polèmiques
El Govern respon a Eduardo Mendoza i reivindica Sant Jordi com la gran festa de la "cultura i la llengua catalana"
Eduardo Mendoza: "Soy un bocazas. Como cuando dije que la novela había muerto y me perseguían por la calle con un palo"
Sara González
Tot i que la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, no és gaire donada a entrar en xoc per declaracions que hagin fet tercers, aquesta vegada ha fet una excepció i ha sortit en defensa de la festivitat de Sant Jordi després de les polèmiques declaracions de l’escriptor Eduardo Mendoza. "És la festa cívica més important i celebrada pels catalans", ha assegurat, i tot seguit ha deixat clar que l’Executiu de Salvador Illa no pot "estar d’acord" amb la seva aposta perquè el 23 d’abril sigui conegut com el 'Dia del Llibre'.
Mirant de fer pedagogia amb la seva resposta, la també consellera ha reivindicat que Sant Jordi posa en valor i fomenta la "projecció de la cultura i la llengua catalana" i ha reiterat que el Govern farà una "defensa tancada" de la festivitat per "tot el que significa com a país" per a Catalunya.
"Faré campanya per reivindicar que és el Dia del Llibre, sempre s’ha dit Dia del Llibre i Sant Jordi es va ficar pel mig", va assegurar Mendoza aquest dilluns durant la presentació de la seva nova novel·la 'La intriga del funeral inconveniente' (Seix Barral). Fins i tot va arribar a afirmar que Sant Jordi "era un maltractador d’animals que segurament no sabia llegir" i va afegir que la seva figura no té "res a veure amb els llibres" i ni tan sols és el patró dels escriptors.
