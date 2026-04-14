Una guerra naval prolongada
El bloqueig nord-americà amenaça de fer detonar una contesa al mar que s’allargui en el temps. "Enfonsar un vaixell seria relativament fàcil: n’hi ha prou amb aviació o míssils antibarco. El més difícil són les operacions d’abordatge, comprovació de ruta i presa de control", considera un expert.
«Els Estats Units necessitaran molt bona intel·ligència naval», assegura un especialista
Mario Saavedra
El bloqueig per part dels EUA està carregat d’incògnites i riscos militars. Si l’Iran durant 40 dies només ha permès el trànsit de vaixells propis i alguns de nacions amigues (la Xina, l’Índia o el Pakistan), ara els EUA prometen impedir aquests trànsits, mentre garanteix el de les nacions aliades (el Regne Unit, França o Alemanya, per exemple). S’estableix així un doble bloqueig: o tots o cap.
"L’Armada nord-americana pot imposar aquest contrabloqueig a l’estret d’Ormuz. Des del punt de vista operatiu, és molt més fàcil que mantenir l’estret obert per la força. Aquesta maniobra suposa una càrrega important per a l’economia iraniana, ja molt danyada per la guerra", opina Boaz Atzili, professor de Política Exterior i Seguretat Global de la Universitat de Washington.
"Però la qüestió és quina part és més vulnerable a la prolongació d’aquest doble bloqueig. I no és clar que sigui l’Iran. Teheran podria decidir tornar a escalar i reprendre els seus atacs contra els EUA, cosa que portaria a una represa de la guerra a gran escala. També hi pot haver desacords interns dins de l’Iran sobre fins a quin punt convé cedir, cosa que podria limitar la capacitat dels negociadors per fer concessions".
Sovint, el mer anunci és suficient. Diumenge, al conèixer-se l’anunci de Trump, dos petroliers pakistanesos que es dirigien a carregar als ports dels Emirats Àrabs Units i Kuwait van fer mitja volta. Però si realment el que vol és actuar contra els barcos que s’aventurin a mirar de trencar el bloqueig, els EUA necessiten una formidable força aèria i naval, i arriscar molt. La contesa naval podria ser prolongada.
Els EUA disposen a la zona del Grup de Combat del portaavions Abraham Lincoln, situat al mar Aràbic. Dos dels vaixells de la formació, el USS Frank E. Petersen i el USS Michael Murphy, van creuar l’estret d’Ormuz el cap de setmana passat per primera vegada des de l’inici del conflicte, segons el Pentàgon, una cosa que l’Iran nega. "Necessitaran molt bona intel·ligència naval. Sembla senzill, però no ho és: has de saber quin vaixell ha carregat a quin port, comprovar que no li han canviat el nom al sortir i poder seguir-li la pista", explica l’expert Yago Rodríguez, director de The Political Room.
"Després fa falta una bona ciberintel·ligència que recolzi aquesta intel·ligència naval, perquè els EUA no només volen interceptar barcos iranians, sinó també els que hagin pagat el peatge a l’Iran. Per a això cal identificar quines carteres de criptomonedes o a quins comptes de l’Estat iranià s’estan fent aquests pagaments. I això exigeix una intervenció cibercomplexa". Els EUA poden dificultar molt la navegació iraniana, però sostenir un bloqueig real exigeix una missió militar de gran calibre, amb molts vaixells de guerra, regles d’enfrontament clares i la voluntat política de capturar o fins i tot enfonsar els barcos que intentin saltar-se el bloqueig, si n’hi hagués.
Enviar el missatge
Trump ha amenaçat d’enfonsar els barcos de càrrega que violin el bloqueig, posant com a exemple els atacs contra les presumptes narcollanxes iranianes. Enfonsar un barco seria relativament fàcil: n’hi ha prou aviació o míssils antibarco. L’Iran ho ha intentat amb el seu llançament de míssils contra diversos vaixells a l’estret, per fer valer les seves amenaces que atacaria els que passessin sense permís. ¿Faran els EUA el mateix, danyar algun vaixell des de ports iranians per enviar el missatge?
"El més difícil és la part final de l’operació: abordar el vaixell, revisar la bitàcola i els llibres de bord, comprovar la seva ruta i prendre el control", explica Rodríguez. "Per a això fa falta molt personal i moltes llanxes ràpides, o helicòpters per a certs tipus d’abordatge. Allà hi ha el repte per als EUA. L’Iran sí que té mitjans preparats per a això des de les seves illes i amb la Guàrdia Revolucionària naval, però els EUA no disposen a la zona d’una gran capacitat d’abordatge des de llanxes. I a més hi ha el problema dels barcos que naveguin enganxats a la costa, protegits per míssils iranians: en aquest cas, només podries intentar l’abordatge quan surtin a aigües internacionals, per exemple al deixar enrere el mar territorial del Pakistan".
