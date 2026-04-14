L’inspector de la Kitchen declara que Villarejo va amenaçar el 'número dos' d’Interior: "Si no cesses Marcelino Martín-Blas, aniré contra tu"
L’agent Gonzalo Fraga ha al·ludit en la seva declaració a l’enfrontament entre el comissari jubilat i l’excap d’Afers Interns
Tono Calleja Flórez
L’inspector en cap del Cos Nacional de Policia Gonzalo Fraga, que va liderar la investigació del cas Kitchen, ha al·ludit en el segon dia de la seva declaració com a testimoni a l’Audiència Nacional que el comissari jubilat José Manuel Villarejo va amenaçar l’aleshores 'número dos' d’Interior, Francisco Martínez, perquè destituís el seu principal antagonista a la Policia, el comissari principal i aleshores cap d’Afers Interns, Marcelino Martín-Blas: "Si no cesses Marcelino, aniré contra tu", ha recordat el testimoni.
D’aquesta manera responia Fraga a les preguntes de l’advocat Antonio García Cabrera, que defensa Villarejo en el judici i que havia requerit a l’investigador que recordés que Martín-Blas havia estat destituït per la cúpula policial "per la falsedat" d’un informe sobre el cas del Pequeño Nicolás. Tanmateix, l’inspector en cap d’Afers Interns, que ha demostrat un coneixement ampli de les proves, ha respost: "Jo he escoltat la versió que Villarejo ha ofert en les seves gravacions".
Jorge Fernández Díaz
Aquest dimarts continua la declaració del comandament policial d’Afers Interns que es va iniciar dilluns. En el seu primer dia, l’inspector en cap de la Unitat d’Afers Interns va certificar l’existència de "diaris, agendes, àudios i missatges" que confirmen l’actuació parapolicial de la cúpula del Ministeri de l’Interior de Jorge Fernández Díaz per sostreure a l’extresorer del PP Luis Bárcenas "els papers que comprometien el president Mariano Rajoy". Així es va expressar el funcionari policial número 111.470, que va declarar durant més de 7 hores en la tercera sessió del judici que es desenvolupa a l’Audiència Nacional, en la qual va especificar que la trama parapolicial anomenava l’expresident del Govern amb els malnoms de "l’asturià" o "el barbas".
Aquest dimarts està previst que declarin com a testimonis l’exdirector general de la Policia Nacional entre el 2012 i el 2016, Ignacio Cosidó; qui va ser cap de la Comissaria General d’Informació, Enrique Barón, i l’'ex número dos' de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO), Mariano Hervás.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà