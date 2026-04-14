Després del cessament dels seus regidors
Junts, sobre la crisi del PSC a Ripoll: "Van de purs amb Aliança, però primer haurien de resoldre els problemes de casa"
La CUP acusa els socialistes de fer "el doble joc" a l’extrema dreta, mentre que els Comuns avalen la gestió de la direcció
Carlota Camps
Junts es frega les mans amb la crisi del PSC a Ripoll. Després d’haver estat en reiterades ocasions blanc de crítiques per haver permès que Sílvia Orriols governi al municipi en no sumar-se a cap moció de censura, ara els postconvergents aprofiten les discrepàncies internes dels socialistes per criticar-los. "El PSC i [Salvador] Illa volen anar de purs amb Aliança Catalana i donar lliçons, però primer haurien de resoldre els problemes que tenen dins de casa", ha manifestat el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, que ha considerat que és una mostra més del "desgavell del Govern".
Així ho ha afirmat en una roda de premsa des de la cambra catalana, després que el PSC hagi cessat els seus dos regidors a Ripoll per haver-se abstingut en els pressupostos de Sílvia Orriols, i que aquests hagin rebutjat la decisió. Els dos edils, Enric Pérez i Anna Belén Avilés, han acusat la formació socialista d’actuar "de manera unilateral" i han advertit que cap dels membres de la llista està disposat a assumir l’acta de regidor.
També la CUP ha aprofitat aquest desacord per acusar el partit liderat per Illa de fer "el doble joc" a l’extrema dreta i ha qualificat de "molt greu" l’abstenció del partit als comptes públics. El diputat Dani Cornellà ha qualificat de "maniobres" el fet que la direcció hagi decidit cessar-los, i ha assegurat que si la formació no estava d’acord amb la decisió, hauria d’haver actuat amb "molta més rapidesa i contundència". "A l’extrema dreta no se li pot donar cap mena de marge, és una vergonya", ha reblat.
A més, ha recordat que Pérez treballa com a assessor de la consellera Sílvia Paneque, i ha denunciat que el Govern no el cessés de manera immediata, tot i que ell ja n’ha demanat el cessament.
Per contra, els Comuns han avalat la gestió del PSC i han assegurat que la resposta de la direcció ha estat prou "ràpida" i "contundent". "El PSC ho ha fet bé, m’agradaria que en les pròximes eleccions municipals tots els grups ho tinguessin tan clar", ha afirmat la líder del grup parlamentari, Jéssica Albiach, fent una referència oberta a Junts. "L’extrema dreta és extrema dreta, parli català o castellà, tingui la bandera espanyola o la catalana", ha reblat.
També el PP i Vox s’han pronunciat sobre la qüestió. Els populars han assegurat que el PSC "és la casa dels embolics" i del "descontrol", tot i que s’han mostrat en contra dels cordons, mentre que la formació d’extrema dreta ha sostingut que les polítiques socialistes "expulsen cada dia milers de votants".
