Investigació judicial
El jutge deixa Gómez a un pas del banc dels acusats per quatre delictes de corrupció
Peinado rebutja prorrogar la instrucció de la causa contra la dona de Sánchez en relació amb la seva càtedra
La interlocutòria es fa pública mentre el president i la seva dona estan de viatge oficial a la Xina
Cristina Gallardo
El jutge Juan Carlos Peinado va dictar una resolució, amb data de dissabte passat, que deixa a un pas del banc dels acusats la dona del president del Govern. El magistrat va decidir no prorrogar la instrucció de la causa i imputar formalment a Begoña Gómez quatre delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda.
Elimina així el delicte d'intrusisme professional que li atribuïa en relació amb la gestió del software creat per a la seva càtedra de Transformació Social Competitiva a la Universitat Complutense de Madrid (UCM), i centra de manera definitiva la seva investigació de cara a enviar-la a un tribunal del jurat.
Amb aquesta decisió, contra la qual es pot presentar recurs d'apel·lació directe davant l'Audiència Provincial de Madrid, el magistrat dona inicialment per conclosa la investigació, ja que considera que té prou indicis per fer seure la dona de Pedro Sánchez davant un jutge. Aquesta interlocutòria suposa rebutjar totes les al·legacions en el seu descàrrec i les de la resta d'imputats: l'assistent a la Moncloa Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que van ser argumentades per la fiscalia i per les defenses en la vista de l'1 d'abril.
Cinc dies de termini
El coneixement d'aquesta interlocutòria del magistrat que està a punt de jubilar-se s'ha produït quan Gómez és a Pequín amb el president del Govern en una visita oficial a la Xina. El jutge dona un termini de cinc dies a les parts perquè es pronunciïn sobre l'obertura de judici oral i presentin els seus escrits de conclusions.
Peinado troba indicis suficients per processar Gómez per tràfic d'influències per aconseguir una càtedra a la Universitat Complutense en una interlocutòria en la qual afirma que no troba un supòsit similar en democràcia. Considera que "les conductes que provenen de palaus presidencials, com aquest supòsit, semblen més pròpies de règims absolutistes, per sort, ja oblidats en el temps al nostre Estat, cosa que obliga a mirar d'analitzar (potser cal remuntar-se al regnat de Ferran VII) aquest tipus des de la perspectiva d'una interpretació teleològica i hermenèutica dels esmentats articles 428 i 429 del Codi Penal". Veu aquest delicte en Gómez "com a particular que influeix sobre autoritat o funcionari prevalent-se de relació personal amb el president del Govern".
D'aquesta manera s'hauria facilitat a Begoña Gómez "accedir, gràcies a aquesta posició, a interlocucions institucionalment excepcionals i que la sola condició de dona de 'dona de' servís per influir, i tot això amb l'afegit d'haver fet reunions a la Moncloa".
Assenyala que, "indiciàriament", "des de l'arribada" de Sánchez al lideratge del PSOE i, sobretot, a la Presidència del Govern, es van prendre determinades decisions públiques favorables a la càtedra" que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i que "van poder obtenir-se mitjançant un aprofitament singular de la seva posició relacional".
Quant a la corrupció en els negocis, el jutge indica en la seva resolució que Gómez va ser l'"impulsora" de la captació de fons privats "i, indiciàriament, no per a la càtedra universitària pública (cosa que era només en aparença), sinó per integrar-lo en el seu patrimoni personal". "I això oferint com a contraprestació l'avantatge competitiu de les referides empreses, en un tracte privilegiat o de proximitat amb l'administració pública aprofitant ser el seu marit el president del Govern d'Espanya, sent totes aquestes empreses, grans empreses espanyoles, partícips en nombrosos procediments de licitació pública", remarca en la seva interlocutòria.
Peinado afirma igualment que Gómez "va actuar de facto com a gestora principal del projecte de la càtedra i del software, amb capacitat de direcció i interlocució sobre recursos universitaris, aportacions empresarials i desenvolupament tecnològic, i va poder superar aquest àmbit desviant l'actiu cap als seus interessos propis (marques, domini i mercantil) en perjudici" de la mateixa universitat.
Malversació i apropiació
Sobre el delicte de malversació de cabals públics, el jutge assegura que hi ha "indicis" que "sí que permeten sostenir provisionalment" que Gómez "va sol·licitar, va acceptar i va aprofitar de forma estable la dedicació d’una empleada retribuïda per presidència a tasques alienes a la tasca institucional del lloc", en al·lusió a Cristina Álvarez, a qui també processa, igual com a l’empresari Barrabés, tots tres investigats en la causa.
Les tasques van ser – indica – "interlocució amb universitats, patrocinadors i partners; seguiment de la càtedra; gestions sobre el 'software'; assistència a reunions tècniques; i desenvolupament del projecte tecnològic que després apareix vinculat amb marques, domini i mercantil de titularitat exclusiva de la mateixa investigada". Per a Peinado, "la desviació a usos privats apareix, presumptament, per la utilització de força de treball i cobertura institucional sufragades per l'Estat per a finalitats privades i professionalment pròpies de la investigada", i "no pot subsumir-se en mers favors aïllats o episodis episòdics".
Finalment, quant a l'apropiació indeguda, l'instructor exposa que Gómez va rebre el software vinculat a la càtedra "en el marc de la seva posició de codirecció de fet del projecte universitari i com a destinatària funcional d'aquest en representació de la UCM, sense que posteriorment el posés a disposició de la universitat ni el sotmetés al curs institucional corresponent". Afegeix, per tant, que hi ha "indicis bastants d'actes de disposició material, funcional i nominativa sobre l'actiu tecnològic, el seu suport digital i els seus elements identificatius incompatibles amb el seu destí institucional i reveladors de la seva incorporació a una esfera de control aliena" al centre acadèmic.
