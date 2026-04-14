Noves infraestructures
L’àrea de Tarragona accelera en reformes urbanes a un any de les municipals
Alcaldes de la província expliquen a EL PERIÓDICO la importància "vital" dels projectes inclosos en el PUOSC de la Generalitat
«Que aquesta tendència es vegi ampliada al llarg dels pròxims anys», reclama l’alcalde de Vila-seca
Jan Magarolas
Les comarques tarragonines afronten els pròxims anys una profunda transformació del seu espai públic amb la construcció i la millora d’equipaments, d’infraestructures i de serveis municipals. Nous pavellons esportius, centres culturals, xarxes de sanejament i reformes urbanes marcaran una etapa d’inversions impulsades pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat, que canalitza centenars d’actuacions destinades a modernitzar municipis i reforçar serveis públics. El Camp de Tarragona té un protagonisme específic: dels 25 projectes de més pressupost del PUOSC, una desena s’ubiquen en aquesta demarcació. Diversos alcaldes expliquen a EL PERIÓDICO el significat que cobren aquestes obres als seus municipis quan falta poc més d’un any per a les pròximes eleccions municipals.
A les comarques del Camp de Tarragona, entre els projectes que es faran realitat destaca la construcció del pavelló poliesportiu a Vallmoll (Alt Camp), valorat en més de 5,1 milions d’euros. El municipi té 2.000 habitants i el seu alcalde, Josep Lluís Cusidó, reconeix que l’aportació de la Generalitat, que serà de 269.000 euros, resulta imprescindible per a una de les inversions "més importants de la història del municipi". "El pavelló és extraordinàriament necessari, donarà sortida a la pràctica de l’esport en un poble on tenim 24 equips", assegura Cusidó.
Centre cultural a Constantí
Al Tarragonès són ressenyables unes quantes actuacions, algunes de les quals ja han vist iniciades les seves obres. És el cas de Constantí, on s’espera gairebé mig milió d’euros dels 4,8 totals que costa el nou centre cultural. "Amb això tindrem un lloc polivalent al municipi on es podran fer actes i representacions", reivindica l’alcalde Óscar Sánchez, que explica que les obres es van iniciar el 2011 i que, després de parar-les, es van veure obligats a reformular el projecte "per integrar altres activitats".
A pocs quilòmetres, el Catllar rebrà més de 475.000 euros per fer realitat el pavelló poliesportiu municipal, que costarà gairebé 4,1 milions. "El poliesportiu és una demanda de fa temps de la població, ja que els clubs no poden jugar; volem que sigui un punt neuràlgic de l’esport i la salut", explica l’alcaldessa Alba López, que reconeix: "Aportacions com el PUOSC són molt positives perquè ens ajuden moltíssim als municipis petits en inversions que no podríem assumir sols". El PUOSC 2025-2029 preveu al Camp de Tarragona i al Baix Penedès una pluja de milions: un total de 318 projectes que compten amb un pressupost acumulat de prop de 140 milions d’euros. De tots aquests, la Generalitat s’ha compromès a sufragar gairebé la meitat, uns 64,1 milions, en les diferents anualitats fins al 2029.
Col·lector d’aigües
A la ciutat de Tarragona, el pla d’obres del Govern es concretarà en gairebé 790.000 euros per a un col·lector d’aigües pluvials a la part baixa de la ciutat, una obra llargament esperada pels veïns que haurà de posar fi a les inundacions recurrents que pateixen cada vegada que plou. El primer edil de la capital, Rubén Viñuales, defensa el projecte com "una infraestructura clau" per minimitzar l’afectació de l’aigua en aquesta zona i per "aconseguir una ciutat més resilient al canvi climàtic".
A Vila-seca, una aportació igual s’invertirà en la remodelació de la zona esportiva i la construcció d’una pista d’atletisme al nord de la ciutat. L’alcalde Pere Segura valora que és "positiu l’increment i un esforç" econòmic del pla d’obres, però el qualifica d’"insuficient" i espera que tingui més recorregut. "Que aquesta sigui una tendència que es vegi ampliada al llarg dels pròxims anys amb una aportació més elevada", reclama. I a la Canonja també destaca l’ampliació i reforma de les instal·lacions de l’Ajuntament, que comptaran amb una subvenció del PUOSC de més de 441.000 euros.
Al Baix Camp, la capital té prevista la reconversió total del carrer d’Astorga, cosa que reconfigurarà per complet els barris del sud de la ciutat. L’actuació total és de més de 4,4 milions d’euros, dels quals 790.000 són del pla d’obres. L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, la defineix com a "emblemàtica" i destaca que "millorarà la connexió dels barris del sud amb el centre i es convertirà en un carrer més verd i saludable". "Molts dels reptes municipals necessiten la col·laboració dels ajuntaments i la Generalitat", assegura Guaita.
Consell Comarcal
A Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) es preveu la construcció de camps de futbol, equipaments i serveis gràcies, en part, a l’aportació de mig milió d’euros. Per a Assumpció Castellví, l’alcaldessa, representa "una necessitat per mantenir l’activitat esportiva", ja que l’actual camp es troba en una zona amb la concessió estatal caducada, i permetrà oferir "unes instal·lacions modernes, adaptades a les necessitats actuals i que compleixin els estàndards de qualitat de la pràctica esportiva".
La inversió territorial més important, no obstant, serà al Baix Penedès, on la construcció de noves oficines per al Consell Comarcal costarà 6 milions d’euros, dels quals 512.000 arribaran de la Generalitat. El president comarcal i alcalde de Calafell, Ramon Ferré, defensa una obra "vital" que trencarà la situació actual "de precarietat i d’oficines repartides per millorar la coordinació, l’atenció al públic i aconseguir una imatge nova i moderna sense haver de pagar lloguers i despeses innecessàries".
Subscriu-te per seguir llegint
