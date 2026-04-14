L’exdona de Koldo admet al Suprem que va cobrar per endavant a Ferraz
Patricia Úriz relata en el judici per què s’encarregava d’abonar despeses de l’exministre com el pagament de la pensió als seus fills
Cristina Gallardo
L'exdona del que va ser assessor ministerial Koldo García, Patricia Úriz, ha confirmat durant la seva declaració com a testimoni en el judici contra l'exministre José Luis Ábalos al Tribunal Suprem que totes les despeses avançades per Koldo al PSOE entre 2018 i 2021 li van ser compensades en efectiu, i que ella va acudir en alguna ocasió a recollir els sobres a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid.
Igual com Joseba García, germà de l'assessor a Transports, aquesta dona ja va reconèixer durant la instrucció haver acudit diverses vegades a la seu nacional del partit per recollir aquestes quantitats en efectiu. A preguntes de la seva advocada –Uriu està imputada en la part de la causa que encara s'investiga a l'Audiència Nacional– ha puntualitzat que si el seu marit perdia els tiquets per consumicions o despeses realitzades es quedava sense cobrar perquè "a Ferraz eren molt rígides", en al·lusió a la secretària del partit que els gestionava, Celia Rodríguez. "Recollia els sobres a la seu de Ferraz perquè Celia em trucava dient que tenien els sobres d'Ábalos i Koldo i si ells no podien hi anava jo, perquè a ella no li agradava tenir els diners al calaix", va explicar.
L'exdona de Koldo també ha relatat en el judici contra Ábalos que s'encarregava d'abonar per endavant despeses de l'exministre, com el pagament de la pensió als seus fills, perquè no s'enfadés la seva parella en aquell moment, Carolina Prendes, o regals per a les seves "amigues". Respecte de la primera, ha reconegut que no s'emportava bé amb ella i en alguns dels seus missatges amb el seu marit l'ha arribat a anomenar "puta", una cosa de la qual no està orgullosa. La compensació de tots aquests avenços, corresponia obtenir-la a Koldo i de fet moltes vegades discutien perquè Ábalos tardava a tornar els diners. "Em deia, pagarà quan pugui", ha assenyalat Úriz sobre això d'aquesta situació.
Va arribar a les portes del Suprem cobrint el rostre amb una mascareta el que semblava ser una perruca de pèl vermell, i ulleres fosques. La seva advocada, Leticia de la Hoz, ja havia anunciat que rebutjaria contestar totes les preguntes menys a les de la seva defensa, atesa la seva condició d'imputada en la part del cas encara pendent de finalitzar la seva instrucció.
Les "xistorres"
Els informes de l'UCO apunten a l'ús per aquesta dona d'un llenguatge "convingut" en els missatges que s'intercanviés amb el seu llavors marit per referir-se al maneig diners en efectiu, especialment als bitllets d'alt valor. Des de les "xistorres", que serien bitllets de 500 euros, als "sols" de 200 i les "enciams" de 100 euros.
"La mera existència d'aquestes referències figurades suposaria un indici més de l'interès a ocultar l'existència d'aquests diners en efectiu", assenyalava la Guàrdia Civil als seus informes, si bé l'exdona de Koldo ha rebutjat referir-se a aquests missatges aquest dilluns assenyalant que no s'hi reconeixia.
En el seu testimoni davant del tribunal, Úriz ha relatat que abans de venir a Madrid desitjar Navarra el juliol del 2018 treballava en consideració al client d'un hipermercat, i a l'arribar a la capital va obtenir un càrrec a la secretaria del llavors ministre José Luis Ábalos. Feia el que li demanava Koldo per ordre del ministre, i va abandonar el Ministeri dies després que ells ho fessin (juliol 2021). També va dir que a casa seva tenien una caixa forta per als diners aprofitant l'armari on Koldo guardava les armes.
