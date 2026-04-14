L’OMI avisa els EUA que el bloqueig de l’estret va en contra de la llei internacional
Arsenio Domínguez, responsable de l’Organització Marítima Internacional, afirma que la situació actual "no facilita les coses" i crida de nou a la desescalada
Lucas Font
El secretari general de l'Organització Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, ha recordat aquest dilluns que qualsevol intent de bloquejar la navegació a l'estret d'Ormuz va en contra de la llei internacional, amb referència al bloqueig dels Estats Units implementat a partir d'aquest dilluns als vaixells amb origen o destinació a ports iranians. El màxim responsable d'aquest organisme, dependent de les Nacions Unides, ha assegurat que la situació actual "no facilita les coses" i ha fet una nova crida a la desescalada per reprendre al més aviat possible el tràfic marítim en un enclavament estratègic per al comerç internacional. "Segons la llei internacional, els països no tenen dret a bloquejar un estret que és utilitzat per a la navegació internacional", ha assegurat Domínguez en una roda de premsa a la seu de l'organització a Londres. El secretari general ha evitat, no obstant, valorar els detalls de l'operació posada en marxa per Washington ja que, assegura, encara no disposa de prou informació. "Pel que tinc entès, això es refereix ara específicament a l'accés als ports iranians i està relacionat amb el corredor que l'Iran va anunciar la setmana passada", ha afegit. "Necessitem més informació sobre els detalls per saber com aquest bloqueig impactarà en la navegació".
Seguretat dels vaixells
Domínguez ha assegurat que un bloqueig més gran no suposarà grans canvis per a la seguretat dels vaixells mercants i dels prop de 20.000 mariners que continuen atrapats al Golf, ja que el tràfic marítim està pràcticament paralitzat des que va començar el conflicte, amb tot just 11 vaixells transitant a l'estret d'Ormuz en els últims dos dies. "No veig un gran canvi en l'statu quo. Les amenaces d'atac, per descomptat, continuen sent rellevants, però aquestes s'han dirigit a qualsevol barco que intenti creuar l'estret. Per això el missatge ha sigut molt clar: fins que la situació es calmi, cap barco hauria de transitar per l'estret d'Ormuz".
En la reunió extraordinària del consell de l'OMI celebrat el març passat, els països membres van acordar buscar plans per a l'evacuació segura dels vaixells atrapats. El secretari general ha assenyalat que aquesta és una de les principals tasques de l'organització, així com treballar conjuntament amb l'Iran i amb Oman per restablir els Esquemes de Separació de Trànsit (TSS, en les sigles en anglès) sense imposar peatges a les embarcacions que circulin per l'estret. "D'acord amb la llei marítima internacional i els convenis de la llei del mar, tots els països han de respectar el dret a la llibertat de navegació en els estrets internacionals", ha alertat.
