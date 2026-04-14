Investigació
Localitzen gairebé 200 fosses més de combatents de la Guerra Civil a la Comunitat Valenciana, on ja n’hi ha 741
L’arqueòleg i fundador d’ArqueoAntro, Miguel Mezquida, localitza 194 fosses més de les que consten al registre oficial. El Grup per la Recuperació de la Memòria Històrica lamenta que les famílies estiguin “soles, de nou” per la passivitat del Consell
Mónica Ros
«Els mapes de fosses són una eina viva que, gràcies a les investigacions d’especialistes, investigadors i famílies s’incrementa cada dia. Passa a la nostra comunitat i en altres autonomies. Mai arribarem a saber la xifra exacta de quantes n’hi ha ni es podran exhumar totes les fosses, però es tracta de poder tenir el mapa el més actualitzat possible per ajudar les famílies i els investigadors». Així resumeix l’arqueòleg i fundador d’ArqueoAntro, Miguel Mezquida, la importància de la investigació que ha realitzat en els últims anys i que localitza en territori valencià 194 fosses més, que se sumen a un registre que ja arriba a les 741 (de les quals 278 són a Castelló, 384 a València i 79 a Alacant. La investigació respon al treball de final de màster i porta per títol "La localització de fosses de combatents de la Guerra Civil Espanyola al País Valencià".
Des de l’empresa ArqueoAntro cada any exhumen fosses de soldats de la Guerra Civil, entre d’altres. Hi estan immersos des que el 2016 es va plantejar fer una ampliació de la localització de fosses, «tot i que va ser un projecte molt limitat perquè només abastava la província de València. Després ja es va ampliar a Castelló i Alacant», explica Mezquida.
Ara, sol·licita al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública que incorpori les noves dades al sistema de «Localització de les fosses del País Valencià (Repressió en rereguarda republicana, Repressió franquista durant la Dictadura, Combatents en la Guerra Civil i Víctimes de bombardejos)», que hi ha en línia i que xifra en 547 el nombre de fosses localitzades al País Valencià.
Castelló, un gran camp de batalla
Els familiars els éssers estimats dels quals van ser afusellats compten amb registres on poder “aprofundir” a l’hora de saber, com a mínim, la fossa comuna on estan enterrats, gràcies a la tasca d’investigadors com Vicent Gabarda. En el cas dels combatents, la cosa es complica. «No hi ha un nombre real i tot Castelló és un camp de batalla. A qualsevol obra, o després de qualsevol pluja, es remou la terra i apareixen restes. A més, mitjançant el treball sobre el terreny localitzem més fosses gràcies als testimonis de veïns de la zona, però lamentablement les persones que compten amb aquests testimonis tan valuosos moren perquè ja són molt grans», explica.
I llavors, hi ha qui truca a les administracions o a una empresa especialitzada per documentar les restes, senyalitzar la zona i investigar la història, i hi ha qui «fa barbaritats patrimonials i no avisa ningú». «Necessitem protegir les restes i evitar-ne la degradació. La història s’escriu així, investigant i s’ha de prendre consciència d’això. Ni tan sols els cossos i forces de seguretat de l’estat saben com actuar quan es localitzen restes perquè no hi ha protocol», explica Mezquida, després de destacar que després del canvi de govern «no hi ha ningú que respongui a la Generalitat Valenciana davant aquestes actuacions».
Ni inversió, ni pressupost
La manca d’inversió de la Generalitat Valenciana no ha sorprès el Grup per a la Recuperació de la Memòria Històrica. «El que estem és patint les conseqüències polítiques de la llei de la concòrdia. El seu objectiu era menystenir els vençuts així que no estan dedicant cap esforç, ni polític ni econòmic, perquè les famílies d’aquells que van ser vençuts trobin justícia i reparació. S’ha acabat la mà amiga del govern progressista del Botànic i els han deixat completament sols. És més, per poder dir que sí que han continuat amb els treballs han destinat un pressupost ridícul que només dona per a l’exhumació d’una fossa. De fet, la llei implica que deixen d’estar regulades les exhumacions i tot el que hi tingui a veure, sense cap mena de concreció ni desenvolupament, impedint a les associacions de víctimes que puguin optar a les ajudes i demostrant aquesta hostilitat en les diferents cares d’aquest sistema polièdric que és la memòria històrica», explica el portaveu del Grup per a la Recuperació de la Memòria Històrica, Matías Alonso.
