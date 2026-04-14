Magyar proposarà el retorn d’Hongria al Tribunal Penal Internacional
El procés de retirada del TPI de la Haia, iniciat per Orbán en ocasió de la visita de Netanyahu, culminarà al maig
Gemma Casadevall
La "nova era" derivada per a Hongria de la derrota de l'ultranacionalista Viktor Orbán inclourà el retorn del país al Tribunal Penal Internacional (CPI) de la Haia, abandonada l'any passat en ocasió de la visita del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Sobre el líder israelià pesa una ordre de detenció per presumptes crims de guerra a Gaza. El líder del conservador partit Tisza, Péter Magyar, guanyador de les eleccions parlamentàries de diumenge, va anunciar que com a cap del pròxim Govern impulsarà el reingrés el Tribunal, després de la seva victòria per aclaparadora majoria a les urnes.
El procés per a la retirada hongaresa està en marxa, per decisió d'Orbán. Es preveu que es materialitzi al maig. Una vegada conclòs el procediment se sol·licitarà de nou l'ingrés, va explicar Magyar. Netanyahu ha sigut, juntament amb Donald Trump i Vladímir Putin, un gran aliat internacional d'Orbán. L'encara primer ministre hongarès no només va ignorar l'ordre de detenció de la CPI que pesa sobre el seu amic israelià, sinó que a més el mateix dia de la seva arribada al país va iniciar el procés d'abandonament del Tribunal.
Orbán va recordar en aquell moment que, a més de les bones relacions bilaterals i l'amistat que l'uneix al líder israelià, a Hongria viu una comunitat jueva, la més gran d'Europa, mentre que a Israel existeix així mateix un alt nombre de ciutadans d'origen hongarès. Magyar va al·ludir a aquesta realitat i va afirmar que el seu propòsit és mantenir unes relacions "pragmàtiques" amb aquest país.
L'anunci de Magyar es va produir en una conferència de premsa de més de dues hores a Budapest. Magyar va comparèixer sobre l'escenari emmarcat en una bateria d'una vintena de banderes hongareses, més dues europees en els extrems. Era la primera ocasió per als mitjans internacionals de dirigir-li les seves preguntes al líder de Tisza, que fins ara no s'ha prodigat davant els periodistes estrangers. Va dedicar més de mitja hora en l'inici de la seva intervenció a desgranar els seus propòsits, proclamats ja la vigília davant la multitud que va acudir a celebrar la seva victòria electoral. A continuació va obrir el torn de preguntes només per als mitjans crítics hongaresos, que fins ara han patit la pressió de la "llei tenalla" d'Orbán. El següent torn va correspondre a periodistes polonesos, el primer país que pensa visitar quan es converteixi en primer ministre, per després obrir-se a altres nacionalitats. Orbán manté amb el seu homòleg de Polònia, el liberal i europeista Donald Tusk, una relació d'hostilitat comparable a la que manté amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.
Lleialtat a l’OTAN i a la UE
"Estem orgullosos de pertànyer a les dues grans aliances, l'OTAN i la UE", va afirmar, d'acord al seu compromís amb retornar a Hongria a la línia de l'europeisme després de la confrontació sistemàtica Orbán. "No serem marionetes de Moscou", va afegir, una altra de les seves línies mestres en una campanya electoral esquitxada de rellevacions sobre el servilisme d'Orbán i el seu Govern cap al Kremlin.
El partit de Magyar, Tisza, tindrà 136 escons en el nou Parlament, segons l'últim recompte publicat, amb més del 98% dels vots escrutats. Fidesz, la formació d'Orbán, en tindrà 56 i els sis restants seran per a la ultradretana Nova Pàtria, la tercera i última força amb representació parlamentària. Tindrà així una majoria dels dos terços de la Cambra, cosa que teòricament li permetrà iniciar el procés de regeneració democràtica i revertir la situació de pràctic "partit-Estat" d'Orbán.
