Religió
El bisbe Munilla creu que Trump ha reaccionat amb el papa com «la nena de l’exorcista»
Assegura que les paraules "increïbles, bellíssimes i profundíssimes" del pontífex van ser "les que van molestar la fera"
EFE
El bisbe d’Oriola-Alacant, José Ignacio Munilla, ha opinat que la petició del papa Lleó XIV contra la guerra ha molestat la "fera" del president dels Estats Units, Donald Trump, a qui ha comparat amb "la nena de l’exorcista".
En el programa 'Sexto continente' emès a Radio María aquest dilluns 13 d’abril, Munilla ha manifestat que Trump s’ha "regirat" contra el papa després que aquest enviés dissabte passat des de la basílica de Sant Pere el missatge al món que qui tingui capacitat d’optar per la guerra o la pau, que triï aquesta última.
Ha prosseguit que aquestes paraules "increïbles, bellíssimes i profundíssimes" van ser "les que van molestar la fera", en referència al president nord-americà, que es va "regirar com la nena de l’exorcista amb l’aigua beneita" tot i que el papa "va tenir la delicadesa" de no esmentar el mateix Trump ni els Estats Units.
Per a Munilla, "Trump està optant pel camí de la guerra i no de la pau" davant del qual Lleó XIV "ha fet el que havia de fer" tot i que hagi "tocat el trigemin a l’home que es creu el més poderós del món".
El bisbe d’Oriola-Alacant ha considerat que Trump fa una "banalització del mal" i que es "vanta" quan "fa ostentació d’una victòria (militar) rotunda i que ha esborrat del mapa" l’enemic, ja que en realitat "mata gent innocent, destrossant famílies".
A parer seu, "hi ha un deliri d’omnipotència: la idolatria de creure’s que soc l’amo del món" en un temps en què també observa que els moviments geoestratègics busquen el "lucre injust".
"Aquí hi ha gent que s’està forrant amb operacions a la Borsa, amb el petroli i el gas", ha advertit Munilla abans de comentar que hi ha dirigents que decideixen arbitràriament sobre aquestes fonts energètiques i la seva distribució mundial per guanyar diners.
I també ha alertat que es juga amb els temps d’aquestes decisions: "Ara donaré una notícia que farà pujar i baixar les borses, però a tu t’ho dic un quart d’hora abans perquè compris o venguis i et forris", ha assenyalat.
