Tensió global
El Papa respon a les crítiques de Trump: "No li tinc por"
Lleó XIV reivindica el seu "deure moral" de pronunciar-se contra la guerra després de l’atac del líder dels EUA, que el va acusar de "feble"
Irene Savio
Donald Trump va decidir obrir un altre front, aquesta vegada amb el Vaticà, una institució mil·lenària acostumada a sobreviure a emperadors, croats i presidents amb complex de Cèsar. El destinatari de la seva última andanada ha sigut Lleó XIV, al qual va qualificar de "feble en matèria de delinqüència" i "pèssim en política exterior", en una escalada retòrica inèdita contra el cap de l'Església catòlica, primer Papa nord-americà de la història i, avui, un dels líders amb més influència global. En declaracions a bord de l'avió papal en direcció a Algèria, on inicia el seu primer viatge oficial a l'Àfrica, el Papa va replicar que "no tem" l'Administració Trump.
L'andanada de Trump, difosa en xarxes socials i davant la premsa a bord de l'Air Force One, culmina mesos de tensions entre la Casa Blanca i el Vaticà, intensificades en les últimes setmanes per les crides del Pontífex a frenar la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El xoc ha anat creixent fins a desembocar en un enfrontament obert. Fa un mes, la revista jesuïta America advertia de l'existència d'una mena de "guerra" empresa per l'Administració nord-americana contra l'Església catòlica.
El republicà, que sempre sembla parlar com si estigués improvisant el tràiler d'una pel·lícula sobre si mateix, va acusar el Papa de "complaure l'esquerra radical" i d'oposar-se a les campanyes militars de la seva Administració. Hores després, ja a la Casa Blanca, Trump va assegurar que no es penedeix de les seves paraules ni pensa disculpar-se. "El papa Lleó va dir coses que són incorrectes [...] No li agrada el que estem fent amb l'Iran, però l'Iran... vol ser una nació nuclear. Per poder exterminar el món. Això no passarà".
El president dels EUA va difondre ahir a la matinada a la seva xarxa social una imatge generada per intel·ligència artificial en la qual es representa a si mateix amb trets gairebé cristològics, com si la política exterior i la iconografia religiosa poguessin barrejar-se sense rubor en el mateix timeline. La polèmica generada amb aquesta imatge va obligar el republicà a despublicar-la 13 hores després.
L’Iran i Veneçuela
Durant la seva diatriba contra el Pontífex, Trump va assegurar que li cau "molt millor el seu germà Louis [Prevost]", perquè "Louis és tot MAGA". "Ell ho entén, i Lleó XIV no", va afegir. Trump va carregar després contra la postura del Papa respecte a l'Iran i Veneçuela. "No vull un Papa que pensi que és terrible que els Estats Units ataquessin Veneçuela, un país que enviava enormes quantitats de drogues als Estats Units i, pitjor encara, que alliberava assassins, narcotraficants i criminals al nostre país", va continuar Trump.
El Papa va respondre als dards del magnat republicà i li va recordar que "l'evangeli és clar" i que "l'Església té l'obligació moral d'anar contra la guerra". En declaracions als mitjans que l'acompanyen a bord de l'avió papal, Lleó XIV va remarcar que no té "por" de l'Administració Trump o de "defensar amb fermesa el missatge de l'evangeli". "Això és el que crec que he de fer, el que l'Església ha de fer. No som polítics, no ens ocupem de política internacional amb la mateixa perspectiva que ell [Trump] pugui tenir. Jo crec en el missatge de l'evangeli que és construir la pau", va afegir.
