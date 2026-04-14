El petroli puja i l’Ibex 35 tanca amb una caiguda de l’1%

Una persona assenyala amb un bolígraf en la seva pantalla d'ordinador el comportament d'un valor de l'índex Ibex-35 de la Borsa espanyola. EFE/Chema Moya

Una persona assenyala amb un bolígraf en la seva pantalla d'ordinador el comportament d'un valor de l'índex Ibex-35 de la Borsa espanyola. EFE/Chema Moya / Chema Moya / EFE

Jaime Mejías

Madrid

L’Ibex 35 va tancar una altra sessió en números vermells amb una caiguda de l’1% davant l’amenaça d’un bloqueig naval de l’estret d’Ormuz.El gir geopolític des de Washington ha tornat a tenyir de vermell als mercats. L’Ibex 35 ha tancat una altra sessió en números vermells amb una caiguda de l’1% davant l’amenaça d’un bloqueig naval de l’estret d’Ormuz per part dels Estats Units. Les pèrdues del selectiu espanyol es van deure, principalment, a l’amenaça de Trump de tancar aquesta via crucial, atès el fracàs de les negociacions de pau.Les pèrdues del selectiu espanyol es deuen, principalment, a l’amenaça realitzada pel president dels EUA, Donald Trump, de tancar l’estret d’Ormuz, atès el fracàs de les negociacions de pau que el seu país manté amb l’Iran, a través d’una delegació composta pel vicepresident del país, J.D. Vance, i dos dels negociadors predilectes de Trump: el seu gendre, Jared Kushner, i el multimilionari Steve Witkoff.

Entre els valors més perjudicats de l’Ibex 35 va destacar Inditex (- 2,11%), Aena (- 2,01%), Redeia (- 1,83%), Unicaja (- 1,81%) i el Banco Santander (- 1,58%). Només set valors es van salvar del pessimisme: Bankinter (+0,72%), Unicaja (+0,72%), Rovi (+0,60%) i Mapfre (+0,59%).Entre els valors més perjudicats de l’Ibex 35 per la recrudescència de les tensions al Pròxim Orient han destacat Inditex (- 2,11%), Aena (- 2,01%), Redeia (- 1,83%), Unicaja (- 1,81%) i el Banco Santander (- 1,58%). En el costat contrari, només set valors s’han salvat del pessimisme aquest dilluns: Bankinter (+0,72%), Unicaja (+0,72%), Rovi (+0,60%) i Mapfre (+0,59%), entre d’altres.

La resta de places europees van iniciar la seva cotització setmanal amb retrocessos a causa de la guerra a l’Iran. El DAX alemany va reduir les seves pèrdues anteriors del 0,23% fins a l’1,25%; el CAC 40 francès un 0,29%; el FTSE 100 britànic un 0,17% i el FTSE MIB italià un 0,17 %.La resta de places del Vell Continent iniciaven també la seva cotització setmanal amb retrocessos a causa de la guerra a l’Iran. El DAX alemany ha reduït les seves pèrdues anteriors del 0,23% fins a l’1,25%; el CAC 40 francès un 0,29%; el FTSE 100 britànic un 0,17% i el FTSE MIB italià un 0,17%.

El PP torna a presidir les Corts de Castella i Lleó després de pactar amb Vox

El PP torna a presidir les Corts de Castella i Lleó després de pactar amb Vox

El PSC ultima la sortida dels regidors de Ripoll per facilitar els comptes a Orriols

El PSC ultima la sortida dels regidors de Ripoll per facilitar els comptes a Orriols

Una altra deserció a Vox obre una via al PP a Múrcia per no dependre d'Abascal

Una altra deserció a Vox obre una via al PP a Múrcia per no dependre d’Abascal

La Policia certifica l'existència de l'operació Kitchen per 'salvar' Rajoy

La Policia certifica l’existència de l’operació Kitchen per ‘salvar’ Rajoy

L'exdona de Koldo admet al Suprem que va cobrar per endavant a Ferraz

L’exdona de Koldo admet al Suprem que va cobrar per endavant a Ferraz

Atom H2, la start-up nascuda a la universitat que utilitza hidrogen sòlid per oferir energia verda

Atom H2, la start-up nascuda a la universitat que utilitza hidrogen sòlid per oferir energia verda

Bolaños: "Un tribunal imparcial ho revocarà"

Bolaños: "Un tribunal imparcial ho revocarà"

El testimoni de càrrec

El testimoni de càrrec
