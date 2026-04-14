El petroli puja i l’Ibex 35 tanca amb una caiguda de l’1%
Jaime Mejías
L’Ibex 35 va tancar una altra sessió en números vermells amb una caiguda de l’1% davant l’amenaça d’un bloqueig naval de l’estret d’Ormuz.El gir geopolític des de Washington ha tornat a tenyir de vermell als mercats. L’Ibex 35 ha tancat una altra sessió en números vermells amb una caiguda de l’1% davant l’amenaça d’un bloqueig naval de l’estret d’Ormuz per part dels Estats Units. Les pèrdues del selectiu espanyol es van deure, principalment, a l’amenaça de Trump de tancar aquesta via crucial, atès el fracàs de les negociacions de pau.Les pèrdues del selectiu espanyol es deuen, principalment, a l’amenaça realitzada pel president dels EUA, Donald Trump, de tancar l’estret d’Ormuz, atès el fracàs de les negociacions de pau que el seu país manté amb l’Iran, a través d’una delegació composta pel vicepresident del país, J.D. Vance, i dos dels negociadors predilectes de Trump: el seu gendre, Jared Kushner, i el multimilionari Steve Witkoff.
Entre els valors més perjudicats de l'Ibex 35 per la recrudescència de les tensions al Pròxim Orient han destacat Inditex (- 2,11%), Aena (- 2,01%), Redeia (- 1,83%), Unicaja (- 1,81%) i el Banco Santander (- 1,58%). En el costat contrari, només set valors s'han salvat del pessimisme aquest dilluns: Bankinter (+0,72%), Unicaja (+0,72%), Rovi (+0,60%) i Mapfre (+0,59%), entre d'altres.
La resta de places del Vell Continent iniciaven també la seva cotització setmanal amb retrocessos a causa de la guerra a l'Iran. El DAX alemany ha reduït les seves pèrdues anteriors del 0,23% fins a l'1,25%; el CAC 40 francès un 0,29%; el FTSE 100 britànic un 0,17% i el FTSE MIB italià un 0,17%.
