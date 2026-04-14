Cita als tribunals
La Policia certifica l’existència de l’operació Kitchen per ‘salvar’ Rajoy
L’inspector considera "significatius" els SMS que va enviar l’exministre Fernández Díaz sobre el xòfer de Bárcenas
Tono Calleja Flórez
L'inspector en cap de la Unitat d'Assumptes Interns que va investigar l'operació Kitchen va certificar aquest dilluns l'existència de "diaris, agendes, àudios i missatges" que confirmen l'actuació parapolicial de la cúpula del Ministeri de l'Interior de Jorge Fernández Díaz per sostreure a l'extresorer del PP Luis Bárcenas "els papers que comprometien el president Mariano Rajoy". Així es va expressar el funcionari policial número 111.470 que ha declarat durant més de 7 hores en la tercera sessió del judici que es desenvolupa a l'Audiència Nacional, en què va especificar que la trama parapolicial cridava a l'expresident del Govern amb els malnoms d'"l'asturià" o "el barbes".
"Si marxem als diaris del senyor Villarejo, això està narrat amb pèls i senyals, amb molt detall", va afirmar l'investigador policial per argumentar així el suposat "control exhaustiu" de la cúpula d'Interior sobre l'extresorer del PP, fins i tot quan va ser reclòs a presó de forma preventiva per ordre del jutge que va investigar el cas Gürtel, Pablo Ruz.
El comissari jubilat va realitzar almenys 153 anotacions que va redactar el comissari jubilat al llarg de la seva intervenció contra Bárcenas que, amb l'assessorament del lletrat Javier Gómez de Liaño, s'aprestava el 2013 a reconèixer l'existència d'una caixa b al PP.
I en virtut d'aquestes proves, els investigadors van constatar que en un primer moment l'excap de la UDEF José Luis Olivera li van demanar ajuda per salvar el tresorer. No obstant, el 2012 hi va haver "un canvi de conducta", i van passar a atacar Bárcenas. I és precisament aquest comissari, José Luis Olivera, que va aportar "molta informació a Villarejo del cas Gürtel, i aquest la transmet fora de l'àmbit policial i judicial", va dir el testimoni, per després assenyalar que entre les persones a qui se'ls va donar xivatades hi havia la llavors secretària general del PP María Dolores de Cospedal. Per exemple, Villarejo va tenir coneixement dies abans de la detenció del capitost de la trama Gürtel, Francisco Correa el 6 de febrer del 2009. I va informar de l'operació al llavors alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, a qui va escriure: "Avís de tempesta". Es dona la circumstància que Panero va acabar condemnat a 36 anys de presó per una de la peces separades de Gürtel. També va posar "en situació del que ve" Ignacio López del Hierro, el llavors marit de Cospedal: "Hi ha una dació de compte de Villarejo cap a fora de la Policia", va completar l'inspector, per després considerar que era "una dinàmica constant".
Destruir proves
Així mateix, la trama parapolicial va portar a terme un control "exhaustiu" de la situació de Bárcenas a la presó. I gràcies a això va tenir coneixement que funcionaris de presons van requisar a un pres un paper amb la següent indicació de Bárcenas: "Cal destruir tots els àudios d'M.R quan jo et doni l'ordre", segons va declarar aquest dilluns el policia. L'uniformat va apuntar que aquesta seria una evidència que van realitzar "un seguiment", que també quedaria patent perquè Villarejo coneixia l'encàrrec de l'extresorer del PP a un pres que sortien de la presó de localitzar i esborrar uns àudios suposadament amb converses entre Rajoy i el dirigent del PP Javier Arenas. I totes aquestes proves van ser obtingudes pels acusats, va dir l'inspector en cap número 111.470.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- Tres afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- David Crespo, director de l'escola de Fonollosa: 'És una escola amb molta història i moltes històries viscudes
- Ramaders d'un i altre costat de la frontera se citen a la Cerdanya per avaluar l''amenaça' de la recuperació de llop