Consens
El PP torna a presidir les Corts de Castella i Lleó després de pactar amb Vox
Alberto Ferreras
El PP i Vox van tancar ahir un acord per a la constitució de la nova Mesa de les Corts de Castella i Lleó amb l’objectiu de dotar d’estabilitat la nova legislatura. D’aquesta manera, a Castella i Lleó, una de les tres comunitats en les quals es negocien els governs de coalició, queda desbloquejat aquest primer pas per arribar a un pacte de cara al nou Executiu, ja que queda aclarida la composició dels principals càrrecs de responsabilitat del Parlament autonòmic.
En l’últim mandat, el president de les Corts de Castella i Lleó havia sigut Carlos Pollán, de Vox, però ara els populars tornaran a presidir la Cambra legislativa autonòmica, que no ostenten des del 2019.
Castella i Lleó torna a marcar el camí dels acords entre PP i Vox. Si el 2022 va ser el primer Govern regional que es va pactar entre les dues formacions, el 2026 ha sigut també la primera comunitat en la qual els dos partits han arribat a una entesa. A Extremadura i Aragó, PP i Vox no es van posar d’acord i la designació de la presidència de les Corts es va fer sense consens, fent valer el PP que va ser el partit amb més escons.
