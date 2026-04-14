Polèmica municipal
Els regidors del PSC de Ripoll rebutgen el seu cessament: "És una decisió unilateral"
La resta de membres de la llista socialista renuncien per ara a assumir l’acta de regidors per substituir-los
Sara González
Lluny de tancar-se, la crisi per l’abstenció dels dos regidors del PSC a Ripoll als pressupostos de Sílvia Orriols continua. La direcció del partit de Salvador Illa ha comunicat aquest dimarts el cessament dels dos edils, Enric Pérez i Anna Belén Avilés, però tots dos s’han rebel·lat contra aquesta decisió i han acusat la cúpula socialista d’haver actuat "de manera unilateral". El principal problema que afronta el partit és que cap dels membres de la llista està disposat, per ara, a assumir l’acta de regidor després de la marxa dels seus fins ara dos representants.
L’agrupació local del PSC de Ripoll ha assegurat estar en "absolut desacord" amb la marxa forçada de Pérez i Avilés, tot i que tots dos van posar divendres el seu càrrec a disposició del partit. A més, neguen que s’hagi produït una reunió amb la direcció socialista en què es deliberessin les conseqüències d’un vot que va ser clau perquè prosperessin els comptes de l’alcaldessa líder d’Aliança Catalana. "No es va celebrar cap reunió ahir ni en el moment en què vam tenir coneixement d’aquesta decisió a través dels mitjans de comunicació ni ningú ens havia traslladat cap comunicació formal al respecte", han lamentat.
Trobada telemàtica i trucada
Fonts del carrer Pallars neguen aquest relat dels fets i el rebaten. Expliquen que sí que es va produir una trobada telemàtica acreditable entre els dos afectats i la federació de Girona i que posteriorment se’ls va comunicar telefònicament aquest mateix dilluns a la nit que serien cessats. La sanció s’ha fet finalment pública aquest dimarts a través d’un comunicat enviat des de la direcció nacional del PSC.
Tanmateix, en la rèplica que ha fet pública l’agrupació de Ripoll asseguren que "ningú del partit no s’ha adreçat a ells presencialment" per comunicar la petició de dimissió. La "trampa", asseguren des de la direcció del partit, és aquest "presencialment", perquè, insisteixen, les comunicacions es van fer per via telemàtica i per telèfon. Malgrat el desacord, els dos edils han materialitzat la renúncia "per responsabilitat" després d’haver reconegut que la seva abstenció va ser un error perquè va suposar col·laborar amb la formació d’Orriols.
En el cas de Pérez, ha demanat també el seu cessament com a assessor de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Abans de la seva marxa, els càrrecs locals del PSC han defensat que durant els últims anys han exercit la seva tasca en l’àmbit local moguts per la "defensa dels serveis públics" de Ripoll i des d’"uns valors socialdemòcrates".
Un buit de representació
Més enllà del conflicte obert amb l’agrupació local, la gran patata calenta que té el partit per resoldre és la de la representació a l’Ajuntament de Ripoll. Amb la renúncia a l’acta dels dos edils haurien d’entrar els següents de la llista que va concórrer a les municipals de 2023, però per ara ningú no està disposat a exercir el càrrec de regidor en un municipi convertit en un polvorí quan falta només un any per a les eleccions municipals.
