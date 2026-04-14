Conflicte municipal
El PSC ultima la sortida dels regidors de Ripoll per facilitar els comptes a Orriols
Moret defensa que els socialistes no recolzaran "plantejaments de la ultradreta que potencien intolerància, odi i divisió"
Sara González
El PSC ultima la marxa dels seus dos regidors de Ripoll per haver facilitat amb una abstenció l’aprovació dels pressupostos de l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, líder d’Aliança Catalana. La decisió d’acceptar la renúncia al càrrec, que tots dos havien posat des de divendres a disposició de la direcció, es va considerar en una trobada a la seu del carrer de Pallars entre membres de la cúpula del partit amb representants de la federació de Girona i els fins ara regidors, Enric Pérez i Anna Belén Avilés, que van reconèixer públicament que van cometre un error perquè la política del partit és no arribar a cap acord amb l’extrema dreta.
"Sempre ens trobaran en acords per millorar la convivència i per enfortir la unitat de Catalunya, no recolzarem res que tingui a veure amb els plantejaments de la ultradreta que potencien intolerància, odi i divisió", va advertir la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, just abans que la formació es reunís per decidir les conseqüències de la seva actuació.
Continuïtat inviable
En la direcció consideraven ahir que era inviable la continuïtat dels dos dirigents, encara que el més complex és determinar com es relleva els dos regidors si han de renunciar a l’acta. Això suposaria que dos nous representants, els següents de la llista que va ser presentada el 2023, entrin a l’ajuntament, que s’ha convertit en un vesper per als partits.
Segons l’article 18 del codi ètic del PSC, pot ser considerada una falta molt greu l’actuació contrària als acords que hagin sigut expressament adoptats pels òrgans de direcció del partit. Això és el que el comandament dels socialistes catalans considera que ha passat. Aquestes conductes poden ser sancionades amb una suspensió d’afiliació de més de 18 mesos i fins a tres anys –cosa que implica la pèrdua del càrrec–, amb una inhabilitació temporal per exercir responsabilitats orgàniques o amb l’expulsió definitiva del partit.
En el seu discurs davant del Consell Nacional del PSC, el president, Salvador Illa, ja va anticipar que hi hauria una resposta severa davant del que no seguís la consigna de no col·laborar amb partits com Aliança Catalana o Vox, tampoc a escala municipal. "Mai en la vida pactarem amb els que fan apologia de la intolerància i la divisió", va etzibar.
