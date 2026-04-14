Polèmica municipal
El PSC designarà dos regidors a dit a Ripoll després de dissoldre l'agrupació local
La resta de membres de la llista socialista han renunciat a assumir l'acta de regidors per rellevar els dos cessats i el partit deixa clar que no deixarà les seves cadires vacants
Sara González
Es busquen regidors del PSC a Ripoll. Un cop cessats i materialitzada la renúncia a l'acta dels dos edils socialistes que van facilitar amb una abstenció l'aprovació dels pressupostos de l'alcaldessa Sílvia Orriols, el partit de Salvador Illa busca contrarellotge un relleu perquè la seva representació no quedi buida quan falta un any per a les eleccions municipals. Per ara, hi han rebutjat tots els membres de la llista amb què es van presentar el 2023, prova del polvorí en què s'ha convertit el municipi on governa la líder d'Aliança Catalana. Davant aquesta mena de motí, la federació de Girona ha optat per la salomònica decisió de dissoldre l'agrupació local del municipi i escollirà dos nous representants.
Fonts de la direcció asseguren que no renunciaran a trobar substituts. Quan un regidor deixa l'acta, la llei estableix que és el següent de la llista qui pot entrar en un ajuntament i, si hi renuncia, se segueix l'ordre en què es van presentar a les eleccions. Durant tota la jornada d'aquest dilluns la federació gironina es va dedicar a trucar a tots els veïns que es van presentar a la candidatura. Eren un total de 17 més tres suplents. En aquesta tasca fins i tot hi van col·laborar, asseguren, Enric Pérez i Anna Belén Avilés, els dos sancionats, tot i que aquest dimarts han carregat contra la direcció del PSC per forçar la seva sortida.
Segons les fonts consultades, dos van dubtar a acceptar l'acta, però finalment l'agrupació local s'ha tancat en banda i va comunicar que no està disposada a col·laborar en el relleu. D'aquí la decisió de la federació de dissoldre l'agrupació local per mirar de resoldre l'assumpte. La Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) estableix que, un cop exhaurida tota la llista, si ningú no vol ser regidor, es pot recórrer als suplents. Si aquests tampoc no accepten el càrrec, és llavors quan el partit sí que pot designar dues persones que assumeixin la responsabilitat encara que no es presentessin a la seva candidatura.
L'article 182 de la LOREG
Així ho recull l'article 182 de la LOREG: "En el cas que no quedessin possibles candidats o suplents a nomenar, les vacants seran cobertes per qualsevol ciutadà major d'edat que no estigui incurs en causa d'inelegibilitat. Aquests suplents seran designats pel partit, coalició, federació o agrupació d'electors els regidors dels quals hagin de ser substituïts i es comunicarà a la Junta Electoral corresponent, a l'efecte de l'expedició de la credencial oportuna".
En cas que el partit renunciés a trobar substituts, quedarien vacants dues actes i l'Ajuntament continuaria funcionant amb normalitat però amb dos representants menys. Tanmateix, el PSC assegura que no contempla aquest supòsit i que hi haurà dos representants seus a Ripoll, per la qual cosa espera poder resoldre aquesta absència en el menor temps possible.
La crisi a Ripoll ha estat sotmesa a l'efecte bola de neu des que dijous passat, sense consultar-ho amb la direcció del partit, els dos regidors socialistes van donar un cop de mà a Orriols per aprovar els comptes amb una abstenció. L'argument esgrimit és que volien impedir que el municipi es convertís de nou en un "circ" perquè, si els pressupostos no s'aprovaven, l'alcaldessa s'hauria hagut de sotmetre a una qüestió de confiança que hauria perdut i, tot seguit, l'oposició es veuria de nou en la tessitura de negociar una moció de censura. Fins a cinc partits, entre ells el PSC, ERC, Junts i la CUP, van tractar de pactar per desbancar-la, però per ordre de Carles Puigdemont els postconvergents se'n van despenjar a l'últim moment, de manera que el PSC no volia tornar a passar per aquest trasbals.
No obstant això, van obviar la consigna d'Illa de no col·laborar ni activament ni passivament en cap àmbit institucional, sigui nacional o local, amb els partits d'extrema dreta. Així que el president de la Generalitat va donar l'ordre d'actuar amb contundència contra els seus regidors. De fet, els edils van assumir públicament l'"error" i van posar el seu càrrec a disposició de la direcció del partit, que des del principi va tenir clar que la resposta havia de ser fulminant i que no podien continuar. Això mateix els va ser comunicat dilluns a la nit, una cosa que el PSC ha fet pública aquest dimarts.
Tanmateix, els dos ja exregidors no han paït bé la decisió, que han titllat d'"unilateral", i malgrat haver acatat i formalitzat la renúncia a l'acta s'han rebel·lat juntament amb l'agrupació local contra la direcció del PSC. Per mirar d'estroncar com més aviat millor la crisi, la federació de Girona ha respost en qüestió d'hores dissolent l'agrupació. "La línia vermella està clara", ha etzibat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, per deixar clar que seran implacables amb qui "col·labori" activament o passivament amb Vox o Aliança Catalana.
