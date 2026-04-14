Consell de Ministres
Sánchez defensa la regularització de migrants en una carta a la ciutadania: "És reconèixer drets, però també exigir obligacions"
Segons sosté en un format inusual davant d’un procés que no passarà pel Congrés, aquesta regularització és “un acte de normalització” per a “reconèixer la realitat de gairebé mig milió de persones que ja formen part de la nostra vida quotidiana”
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha recorregut a l’inusual format d’una carta adreçada a la ciutadania per defensar el procés de regularització de fins a mig milió de migrants que s’aprovarà aquest dimarts al Consell de Ministres. “El veritable sentit d’aquesta regularització és reconèixer drets, però també exigir obligacions”, sosté a la missiva, on apel·la a l’“orgull de ser espanyol” perquè “avui demostrem, una vegada més, que Espanya avança quan la seva societat s’hi implica”.
Segons sosté, aquesta regularització és “un acte de normalització” per a “reconèixer la realitat de gairebé mig milió de persones que ja formen part de la nostra vida quotidiana”. Així mateix, destaca que es tracta també “d’un acte de justícia amb la nostra pròpia història”. És a dir, “amb aquells que van emigrar a la recerca d’una vida millor”.
Durant una roda de premsa des de Pequín aquest matí, Pedro Sánchez ha confirmat la seva aprovació i ha defensat el procés "des d’un punt de vista d’interès econòmic i també d’una qüestió moral" per a "reconèixer drets a aquells que avui ja estan aportant a la prosperitat i a la cohesió del nostre país". Així mateix, ha reclamat al PP, perquè es replantegi la seva oposició, "que escolti la patronal, que escolti l’Església catòlica i, per descomptat, que sigui coherent amb la seva pròpia història, perquè ells també han regularitzat immigrants".
Des del punt de vista demogràfic, el procés de regularització exprés es justifica com una necessitat. “Espanya, com altres països europeus, envelleix. Sense noves persones treballant i cotitzant, la nostra prosperitat es frena”, argumenta el cap de l’Executiu en la seva carta. No obstant això, reconeix també que la migració planteja desafiaments, però assegura que “la regularització és la millor resposta per afrontar molts d’ells”.
D’aquí que aposti pel camí d’entendre la migració com “una realitat que s’ha de gestionar amb responsabilitat, integrar amb justícia i convertir en prosperitat compartida”. Tot això en contraposició al camí “d’aquells que volen sembrar la por, enfrontar els uns amb els altres i condemnar milers de persones a l’exclusió”.
Correccions al decret
Les objeccions del dictamen del Consell d’Estat al reial decret per a la regularització extraordinària de migrants han obligat el Govern a treballar a contrarellotge per corregir el text i complir el calendari previst. Les correccions principals, o “millores al text”, com qualifiquen els socialistes les observacions, tenen a veure amb el procediment establert per acreditar l’absència d’antecedents penals dels estrangers, i amb apunts sobre el recorregut per materialitzar la regularització.
Finalment, es va polir el text "en línia amb el que diu el Consell d’Estat" pel que fa als antecedents penals, i es va tancar el decret per a l’aprovació en el que serà el primer Consell de Ministres presidit per Carlos Cuerpo, en absència de Pedro Sánchez, de viatge oficial a la Xina.
L’Executiu va plantejar la necessitat de presentar un registre oficial dels països en què haguessin residit els últims cinc anys, però que en cas de no tenir resposta n’hi hauria prou amb una "declaració responsable d’inexistència d’antecedents penals". "Aquest Consell entén que s’ha de concedir la màxima prioritat a una rigorosa acreditació de la manca d’antecedents penals en tercers països", assenyala l’informe abans d’apuntar que han d’"aportar aquest certificat o document equivalent i que, si no ho fan en presentar la seva petició, el procediment administratiu corresponent quedarà en suspens fins a la seva aportació".
