Relacions bilaterals
Sánchez demana a la Xina que s’impliqui més per la pau a Ucraïna, el Líban i l’Iran
El cap de l’Executiu defensa en un discurs a Pequín el multilateralisme i la cooperació, alhora que lamenta el gran desequilibri comercial
El president va reclamar que la Xina exigeixi «que el dret internacional es compleixi i cessin els conflictes»
Adrián Foncillas
Va amenaçar Donald Trump de clausurar el comerç amb Espanya i va aterrar Pedro Sánchez a Pequín per esperonar-lo. Va passar dissabte passat en un lapse de dues hores, com si el calendari volgués remarcar els afectes actuals de la Moncloa i com entenen les dues grans potències les seves relacions econòmiques internacionals. El president espanyol va defensar ahir el multilateralisme i la cooperació, causes reivindicades diàriament per Pequín, en un discurs salpebrat amb les queixes recurrents pel desequilibri comercial, un problema de quimèrica solució.
"El món ha de canviar per reflectir millor els equilibris de poder i les sensibilitats del món actual. Per això penso que Occident hauria de renunciar a una part de les seves quotes de representació en favor de l’estabilitat global i la confiança dels països del sud", va dir davant centenars d’estudiants de la pequinesa Universitat de Tsinghua. Un món multilateral el pretenen la Xina i Rússia, que no gaudeixen de la millor reputació, però també el Brasil, l’Índia, l’Àfrica i tothom aliè a Occident, amb el seu egoista aferrament als seus històrics privilegis. Sánchez va exercir de notari d’aquest nou món. "No és una hipòtesi. Ni un desig. És una realitat. La nova realitat en què ja vivim. No podem canviar-la. Només podem triar entre negar-la o abraçar-la. I el Govern d’Espanya que presideixo l’abraça. Ho fa des del realisme, el pragmatisme i la responsabilitat. Però també des de l’esperança".
Sánchez exerceix de bastió antinord-americà a Europa sulfurant Trump amb el seu no a la guerra a l’Iran i a l’expansió pressupostària en Defensa. En el seu discurs va prendre prestades més fórmules encunyades per la Xina. "Hi ha els que s’obstinen a interpretar la realitat en clau de suma zero. A narrar el creixement d’uns com una pèrdua per a la resta. O a argumentar que aprofundir determinades relacions implica renunciar a d’altres". Només va faltar citar la mentalitat de la Guerra Freda.
Per a la salut global, va afegir, Europa i la Xina són imprescindibles, especialment quan els EUA "han decidit retirar-se de molts d’aquests fronts". Havia enumerat davant la pau, la lluita contra la pobresa i l’escalfament global, el control dels arsenals nuclears, el desenvolupament de la intel·ligència artificial i la cooperació tecnològica amb el món en desenvolupament.
Coberts els afalacs, va emprendre els retrets. El desequilibri comercial és tràgic: s’acosta ja als 50.000 milions de dòlars després de doblar-se en els últims quatre anys. El dèficit amb la Xina ja suposa el 74% del total d’Espanya. Madrid, com Brussel·les, afronta el mateix repte: què vendre a la maquinària productiva més potent mai vista al món, tan hàbil amb les manufactures barates com amb la tecnologia més sorprenent. Els laments europeus i nord-americans sobre les travetes del mercat xinès no són injustificades però distreuen del problema: La Xina ho produeix tot, en quantitats industrials i més barat. Brussel·les i Pequín, a més, se les van tenir amb els aranzels. Aquella acusa aquesta d’inundar-la amb la seva sobreproducció i posar en perill la seva indústria local mentre aquesta respon que són els negocis que tota la vida ha fet Occident.
Economia equilibrada
"Hem incrementat en un 80% les nostres importacions del Sud Global. Necessitem que la Xina faci el mateix. Que s’obri, perquè Europa no hagi de tancar-se. Que ens ajudi a corregir l’actual dèficit comercial que tenim amb ella. Un dèficit que és desproporcionat. Us demano que cooperem per corregir-ho i construïm una economia globalitzada però equilibrada que generi prosperitat compartida", va demanar Sánchez.
També va demanar a la Xina més compromís perquè es compleixi el dret internacional a l’Iran, Ucraïna, el Líban, Gaza i Cisjordània: "La Xina fa molt, i ho celebrem, però pot fer més exigint com fa que el dret internacional es compleixi i cessin aquests conflictes.
Tampoc va descuidar les recomanables exaltacions a Europa per aigualir les acusacions de trencar la disciplina acostant-se a la Xina. La Unió Europea, va recordar el president, és el bloc comercial més gran del món, la segona economia i lidera els nivells de satisfacció vital.
Passarà cinc dies Sánchez en el seu quart viatge a la Xina en quatre anys. Ahir circulaven a les xarxes socials xineses variadíssims vídeos sobre el seu periple turístic del dia abans. Va passejar per la Gran Muralla, la gran icona arquitectònica nacional; per la Torre del Tambor i la Campana, el vell cor pequinès; i el palau d’Estiu, amb un abast molt profund en la psique xinesa. Segueix en ruïnes dos segles després de ser arrasat per anglesos i francesos com a recordatori d’aquella humiliació nacional i advertència del que espera als països febles. Avui serà rebut Sánchez pel president xinès, Xi Jinping, al Gran Palau del Poble.
