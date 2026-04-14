Des de Pequín
Sánchez, sobre el processament de la seva dona, Begoña Gómez: "El temps posarà tot i tothom al seu lloc"
Des de l’Executiu confien que un tribunal superior revoqui les decisions de la instrucció per la qual s’atribueixen quatre delictes a l’esposa del president del Govern
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha evitat entrar en el xoc amb el jutge Juan Carlos Peinado, com sí que han fet ministres socialistes després de tancar la instrucció del cas Begoña Gómez per processar per quatre delictes la seva esposa. El que sí que ha manifestat és el seu convenciment que "el temps posarà tot i tothom al seu lloc". Precisament, el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, manifestava aquest dilluns la seva "confiança absoluta que un tribunal superior, imparcial, revocarà les decisions que hi ha en aquesta instrucció".
"Jo el que demano a la justícia és que faci justícia", s’ha limitat a afegir Sánchez en roda de premsa des de la Xina aquest dimarts, després de reunir-se amb el president Xi Jinping, per no desviar el focus del missatge polític i econòmic del viatge. D’aquesta manera, ha intentat tancar l’assumpte sense tornar a entrar en el tema en ser repreguntat pels periodistes. A la cúpula de Ferraz retreien aquest dilluns que Peinado intentaria comprometre just avui la compareixença de Pedro Sánchez des de Pequín, com ha passat en altres viatges internacionals en fer coincidir amb aquests les seves decisions judicials.
Amb la seva decisió, el magistrat ha rebutjat prorrogar més la investigació en una interlocutòria en què arxiva les actuacions pel delicte d’intrusisme professional i continua el procediment contra Cristina Álvarez, assessora de Gómez, pels mateixos delictes i contra l’empresari Juan Carlos Barrabés pels dos primers.
La resolució ha causat indignació, però no sorpresa al PSOE. Fonts del Partit Socialista van destacar que "just quan hi haurà una roda de premsa del president del Govern en un viatge internacional" o "quan es coneixen novetats judicials que afecten la cúpula del PP o Mariano Rajoy", en referència a la sessió d’aquest dilluns del judici pel cas Kitchen, "el jutge Peinado ens sorprèn amb alguna resolució que afecta la dona del president".
El cap de l’Executiu s’ha reunit aquest dimarts amb el president de la Xina, Xi Jinping, i ha assistit al banquet oficial que li ha ofert al Gran Saló del Poble. La seva agenda continuarà amb una trobada amb el president del Comitè Permanent de l’Assemblea Popular Nacional, Zhao Leji, i posteriorment assistirà a la cerimònia de benvinguda oferta pel primer ministre, Li Qiang. Després de reunir-se amb aquest últim signarà un total de 19 acords bilaterals, des de l’àmbit econòmic, educatiu i tecnològic fins a l’intercanvi cultural.
Sánchez va iniciar la seva agenda d’aquesta segona jornada de visita oficial amb una reunió amb inversors xinesos. Un dels objectius del viatge, a més de corregir el dèficit comercial, passa precisament per condicionar les inversions xineses a Espanya perquè els seus beneficis es deixin notar al país. Igual que s’ha traslladat a les autoritats xineses, en la conversa amb els inversors s’ha posat l’accent en qüestions que es consideren clau i que ja s’estan negociant, com que aquestes inversions generin ocupació local a Espanya i valor afegit.
