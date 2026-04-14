Visita a Àfrica
Dos terroristes es van immolar a Algèria el primer dia de la visita del Papa
L’atemptat, que va causar diversos ferits, es va produir a Bilda, a uns 40 quilòmetres d’on es trobava el Pontífex a Alger
Redacción
Dos terroristes suïcides es van immolar dilluns a Bilda (Algèria), en un atemptat suïcida que va deixar diversos ferits, hores després de la arribada de León XIV al país, en l’inici d’un viatge oficial que portarà el Pontífex a Camerun, Angola i Guinea Equatorial. L’intent d’atemptat anava dirigit contra una comissaria de policia de la ciutat. Els dos terroristes suïcides van detonar cinturons explosius lluny d’haver arribat al seu objectiu, en veure acostar-se un agent de policia, informa 'Le Monde'.
A aproximadament 40 quilòmetres del lloc de l’atemptat, sota la volta de la basílica de Notre-Dame d’Àfrica, a les altures d’Alger, León XIV concloïa la primera jornada del seu viatge a Algèria —primera etapa de la seva gira per quatre països africans—. El succés va irrompre enmig de la crida a la reconciliació i a l’apaivagament del Pontífex.
El primer pontífex nord-americà de la història viatjarà fins al 23 d’abril, recorrerà prop de 18.000 quilòmetres i visitarà onze ciutats en una travessia que, a més, constitueix la seva primera sortida d’Europa dissenyada íntegrament per ell.
Etapa pròpia
Queden enrere els desplaçaments heretats del Papa Francisco —com Turquia i el Líban— i les seves primeres incursions europees (Itàlia, Mònaco). León XIV obrirà ara una etapa pròpia amb inici a Algèria, on visitarà Alger i, sobretot, Annaba —l’antiga Hipona—, bressol de Sant Agustí i referència espiritual de l’orde a la qual pertany Robert Prevost.
L’agenda continuarà amb tres dies a Camerun, de dimecres 15 a divendres 17, amb parades a Yaoundé, Bamenda i Douala. Dissabte 18 arribarà a Angola, on romandrà fins dilluns 20, amb base a Luanda i desplaçaments a Muxima i Saurimo. L’última etapa el portarà a Guinea Equatorial —primer país hispanoparlant del seu itinerari—, amb arribada dimarts 21 a Malabo.