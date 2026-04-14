Anàlisi
El testimoni de càrrec
L’inspector en cap de la Unitat d’Assumptes Interns de la Policia, l’instructor de tot el cas Tàndem, va explicar ahir els detalls de l’operació de conversió de la policia en un instrument del PP.
Ernesto Ekaizer
"Entre moltes d’altres, hi ha una idea que queda flotant al núvol d’arguments, dits i secrets d’aquesta història: si és possible que per interessos ocults o inconfessables la justícia sigui manipulada: ¿la llei té eines per corregir-ho?". Jaime Vázquez, sobre Testimoni de càrrec, un conte d’Agatha Christie portat al cine el 1957 amb la direcció de Billy Wilder
Es va plantar davant el micròfon, la presidenta del tribunal Teresa Palacios li va oferir asseure’s perquè ignorava quant duraria la declaració, però es va estimar més contestar dret. És l’inspector en cap amb carnet professional 111460. I es diu Gonzalo Fraga.
Ja des del començament de la declaració els seus llavis van deixar sortir, en resposta al fiscal César de Rivas, el nom de María Dolores de Cospedal, l’exsecretària general del PP que "va encarregar" l’operació de rescat, el 2013, tot just començar el segon any de la presidència de Mariano Rajoy, els documents comprometedors en poder de l’extresorer del partit Luis Bárcenas, llavors a la presó de Soto del Real. El fiscal va demanar pels sobrenoms de la banda que des del ministre de l’Interior de l’època, Jorge Fernández Díaz, el seu segon, Francisco Martínez, i els alts capitostos del Cos Nacional de Policia, van organitzar la caça del material inflamable.
¿Qui és Andy?
"Andy era la denominació que feia servir [el comissari José Manuel] Villarejo per referir-se a Andrés Gómez Gordo, que llavors era inspector en cap del Cos Nacional de Policia i li diu Andy, Andrés, Andy Cosp., perquè era una persona que relacionava amb Cospedal en el sentit que havia sigut el director general de Comunicació i Anàlisi a Castella-la Manxa, estava en serveis especials de la Policia i se n’havia anat del 2011 al 2015 a la comunitat de Castella-la Manxa en el moment en què la senyora Cospedal era presidenta de l’autonomia.
Fraga és el mateix policia que va sol·licitar al Jutjat 6 de l’Audiència Nacional incorporar tres nous àudios que va considerar rellevants per a la peça set –tancada el juliol del 2021– i que van ser arxivats en una subpeça anomenada 34, sense que es valorés com a prova. Són alguns dels àudios que l’acusació popular del PSOE va proposar reproduir en el judici oral, però en consideració que els dos protagonistes són Villarejo i Cospedal, el tribunal no va autoritzar fer-ho. La causa Kitchen va ser arxivada per a Cospedal, però ella prestarà declaració com a testimoni. Una estona més tard, un altre dels espectres que ronden aquesta causa, Mariano Rajoy, va seguir Cospedal.
A l’octubre i el novembre del 2018, quan es van iniciar les actuacions de Kitchen, Fraga, al desxifrar els sobrenoms en el funcionament d’aquesta banda, representativa de la planta noble, per dir-ne així, del Ministeri de l’Interior i de la Policia Nacional, que no pas d’unes clavegueres com diu el mantra, no va aconseguir arribar a definir qui era l’Asturiano. En l’ofici de l’11 de novembre del 2018, assenyalava que "part de la informació atribuïda a l’Asturiano es detalla d’una manera similar en altres extractes, aquesta vegada amb referència al ministre, que en aquell moment era el ministre de l’Interior (superior immediat de Paco Martínez) Jorge Fernández Díaz (que anteriorment havia exercit el càrrec de governador civil a Astúries)". És a dir: en aquell moment Fernández Díaz semblava que era l’Asturiano. Però Fraga va reunir diversos elements de prova que el van portar a una altra conclusió el 2019 i el 2020.
Ahir, el fiscal li va demanar si s’havia arribat a determinar qui era. Fraga va explicar: "La persona que li deien l’Asturiano és Mariano Rajoy, que era el president del Govern de llavors [2013 i anys posteriors]. ¿Per què dic això? És una dada que és ben clara. En l’ofici que cita s’emet a conseqüència d’un requeriment del jutjat [a l’inspector d’Assumptes Interns] que diu: identifiqui l’Asturiano. Perquè sortia en moltes converses. En aquell moment i amb la prova que es disposava de les dades que hi havia sobre l’Asturiano, que eren bàsicament que tenia capacitat per fer cessar Marcelino Martín Blas, cap de la Unitat d’Assumptes Interns, i que tenia comandament sobre el secretari de Seguretat. Diguem que aquestes condicions no solament les complia Mariano Rajoy; les complien força més persones, entre les quals [el ministre de l’Interior] Jorge Fernández Díaz, potser més directament. Per això, en aquest informe [16 de novembre del 2018] no s’és del tot taxatiu perquè no es disposa de tots els elements i és una cosa que no es pot afirmar a la lleugera".
Noves dades
¿Quan reuneix més proves l’inspector Fraga? Vet aquí el seu relat en el judici: "S’aporten noves dades de l’Asturiano amb un àudio que s’aporta amb un ofici del 23 de setembre del 2019. Es tracta d’un àudio entre Villarejo i l’advocat Javier Iglesias, que li diuen el Largo o el Capillas [el presumpte contacte amb Rajoy]. És a dir en aquest arxiu d’àudio, Villarejo és molt dur amb el seu interlocutor [Iglesias], parla de les accions que adoptarà si no es compleixen les seves exigències. A Rajoy s’hi referien habitualment com el Barbas, i en un moment Javier Iglesias diu: "¿Però què pot tenir [el material confiscat a Bárcenas] que comprometi l’Asturiano", si no surt de casa i només llegeix el [diari esportiu] Marca? No dona gaires dades més. El que li demana Villarejo en aquesta conversa és que han d’arreglar la situació. És un context on hi havia moltes publicacions i comunicats, enfrontaments policials. Villarejo diu que ell farà pressió a través d’Ignacio López del Hierro [el Pollas, en l’argot de la banda] i de María Dolores de Cospedal per forçar una cita amb el número 1 i el número 2, que són les denominacions que ell utilitza per al ministre de l’Interior i el secretari de Seguretat, i demana a Javier Iglesias que ell transmeti aquesta mateixa pressió a l’Asturiano. Aquesta conversa és de febrer del 2017.
Fraga acara l’àudio amb les agendes de Villarejo. Explica: "Si marxem a l’agenda o diari del senyor Villarejo, el 21 de febrer del 2017, dos dies després, anota Javier Iglesias, i diu "va enviar un missatge a Raj., o es va comunicar amb Raj. Amb Rajoy per a cita amb número 1 [Fernández Díaz] i número 2 [Francisco Martínez], el mateix contingut que li havia demanat Villarejo, que, per la seva banda, Villarejo feia [aquesta pressió] amb Ignacio López del Hierro [espós de Cospedal en aquell moment] des del febrer del 2017 en aquest sentit. Aquest és un segon element que porta a pensar que l’Asturiano pot ser Mariano Rajoy.
