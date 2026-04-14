Relliscada presidencial
Trump desferma la indignació de la dreta religiosa i es veu obligat a retirar la imatge en què representa Jesucrist
El president aprofundeix en les seves crítiques al papa Lleó XIV i assegura que no li pot demanar disculpes
Montse Martínez
La dreta religiosa nord-americana, part important de la base electoral del president Trump, ha posat el crit al cel per la imatge generada per intel·ligència artificial en què el mandatari apareix a la seva xarxa Truth Social com si fos Jesucrist atenent persones desvalgudes. La indignació ha estat de tal magnitud que el republicà s’ha vist obligat a retirar-la i a donar explicacions, per incoherents que siguin: "No era una representació, era jo", va dir el president per afegir: "Se suposa que soc jo com a metge, curant la gent. Jo curo la gent, els curo molt". La imatge va ser publicada poc després d’un missatge del president nord-americà contra el papa Lleó XIV, crític amb la guerra a l’Iran. El Pontífex va respondre que no tenia por del president nord-americà.
Però, malgrat rectificar i intentar argumentar el sentit de la fotografia, Trump no va rebaixar les envestides contra el Pontífex. Al contrari, va aprofundir en el xoc: "Ell estava molt en contra del que estic fent a l’Iran i no es pot permetre un Iran nuclear; el papa Lleó XIV no estaria content amb el resultat final". "Tindríem centenars de milions de persones mortes, i això no passarà. Així que no puc disculpar-me", va afirmar el mandatari davant les preguntes de la premsa a la Casa Blanca. Inicialment, l’havia qualificat de "feble en matèria de delinqüència" i "pèssim en política exterior".
El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, va sortir a apuntalar les crítiques del seu cap i va dir que el millor seria que el Vaticà es limités a "qüestions de moralitat". "Certament crec que en alguns casos el millor seria que el Vaticà es limités a qüestions de moralitat", va dir Vance durant una entrevista amb la cadena Fox. El vicepresident va afirmar que el papa s’hauria d’enfocar en "el que passa a l’Església Catòlica i deixar que el president dicti la política pública nord-americana".
"Sota la influència de substàncies"
La controvertida imatge mostra Donald Trump embolcallat amb una toga vermella i blanca, amb un halo de llum a les mans, posant la palma sobre el front d’un home postrat al llit, envoltat de persones que l’observen. L’escena inclou elements patriòtics nord-americans com àguiles, la bandera d’estrelles, un soldat uniformat, un avió de combat o l’Estàtua de la Llibertat.
"És més que una blasfèmia. És un esperit anticrist", es va indignar a X l’exaliada trumpista Marjorie Taylor Greene, ara distanciada del president. "Trump va atacar el papa perquè aquest s’oposa, amb raó, a la guerra impulsada per Trump a l’Iran. Després va publicar una foto de si mateix com si estigués ocupant el lloc de Jesús", va continuar.
"No sé si el president intentava fer humor, si està sota la influència de substàncies o quina altra explicació podria donar a aquesta blasfèmia escandalosa. Ha de retirar aquest missatge immediatament", va declarar també a X Megan Basham, escriptora i podcastera conservadora, habitualment propera a Donald Trump.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà