Tensió global
La UE ultima mesures després de gastar 22.000 milions extra en 44 dies de guerra
Von der Leyen demana als governs coordinació en les accions davant la crisi energètica per recolzar els col·lectius més vulnerables
Beatriz Ríos
En els 44 dies que han passat des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà, els països de la Unió Europea han vist augmentar el compte per la compra de combustibles fòssils en més de 22.000 milions d'euros. La Comissió Europea presentarà la setmana vinent una bateria de mesures per mirar de rebaixar la factura.
Amb les negociacions entre els Estats Units i l'Iran congelades i la reobertura de l'estret d'Ormuz pendent, Brussel·les continua amb els preparatius d'un paquet de mesures per fer front a la crisi energètica resultat de la guerra a l'Orient Mitjà. L'alça dels preus, ha dit la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, "demostra l'enorme impacte que aquesta crisi té en la nostra economia".
El seu Executiu treballa en una sèrie de mesures a curt i mitjà termini que alleugin els efectes de la crisi. La presidenta ha advertit que "fins i tot si les hostilitats cessessin immediatament", l'impacte a les cadenes de subministrament d'energia s'allargarà en temps. Von der Leyen posarà una llista de propostes sobre la taula dels líders, que es reuneixen per a una cimera informal a Nicòsia (Xipre) la setmana vinent.
La Comissió ha advocat perquè els països coordinin la compra i l'emmagatzemament de gas per evitar que els Estats membres competeixin als mateixos mercats els uns amb els altres. També ha defensat la necessitat de coordinar-se a l'hora d'alliberar les reserves de petroli "per aconseguir l'efecte més gran possible".
Brussel·les ha demanat als governs coordinació també en les mesures que prenguin per recolzar els col·lectius més vulnerables. Von der Leyen ha dit a més que aquestes mesures han d'estar centrades en aquests grups, ser ràpides, "no d'aquí a un any, sinó immediates", però també "temporals".
En aquest sentit, la presidenta ha anunciat a més que discutirà aquesta mateixa setmana amb els governs europeus com relaxar les normes que regulen les ajudes d'Estat. Von der Leyen espera fer efectiva aquesta relaxació aquest mateix mes d'abril. L'esborrany, publicat aquest dilluns, planteja que els governs puguin recolzar els sectors més afectats cobrint part dels costos per l'augment dels preus del combustible, o els fertilitzants, i l'electricitat en el cas d'alt consum energètic.
A més, la Comissió avaluarà "cas per cas" mesures temporals com subvencionar el cost del combustible per a la generació d'electricitat a partir de gas. A la pràctica, això deixa en mans dels governs, i el seu marge pressupostari, poder donar suport als sectors més afectats. L'alemanya va cridar a limitar les ajudes econòmiques "per evitar el deteriorament del dèficit públic". "L'energia més barata és la que no s'utilitza", va dir Von der Leyen, que va defensar la necessitat de prendre mesures per reduir la demanda.
