Xi Jinping diu que Espanya i la Xina estan “al costat correcte de la història” i rebutgen “la llei de la selva”
Sánchez emplaça el president xinès a treballar de la mà per evitar guerres comercials i conflictes bèl·lics
Roger Pi de Cabanyes ACN
Espanya i la Xina es troben “al costat correcte de la història”, rebutgen “el retorn al món de la llei de la selva” i aposten per “l’autèntic multilateralisme”. És el missatge que Xi Jinping ha transmès a Pedro Sánchez a l’inici de la reunió que tots dos han mantingut al Gran Saló del Poble, a Beijing, el plat fort de la visita oficial de tres dies de Sánchez a la Xina. Xi ha volgut fer evident la sintonia amb Sánchez. Els dos països, ha dit, tenen una relació estable i comparteixen “valors” sobre l’ordre internacional. Un missatge a un mes vista de la reunió que el president xinès mantindrà al maig al mateix escenari amb el president nord-americà, Donald Trump.
“Tant la Xina com Espanya són nacions de principis i d’integritat, i totes dues estan compromeses a situar-se al costat correcte de la història. Hem d’intensificar la comunicació, consolidar la confiança mútua i cooperar estretament per resistir qualsevol regressió cap a la llei de la selva”, ha dit Xi.
No ha parlat directament del conflicte a l’Orient Mitjà però ha fet referència al “desordre” que impera en una escena internacional “erosionada”. El president xinès ha destacat que malgrat els “constants canvis i turbulències” les relacions entre l'Estat i la Xina “han avançat de manera sostinguda”, i ha destacat el paper de Sánchez en l'estabilització de les relacions amb Europa.
Sánchez, per la seva banda, ha apostat perquè Espanya i la Xina puguin “contribuir a aportar solucions a les diferents tensions comercials” i a “les dificultats i les complexitats geopolítiques” com “les guerres i els desafiaments mediambientals”.
En aquest marc, ha afirmat que els dos països trobaran fórmules de “reforçar el sistema multilateral del dret internacional”. “Si Espanya i la Xina s’entenen i cooperen”, ha dit, “ho faran en benefici de les seves societats i de l’estabilitat i la prosperitat del món”.
La reunió entre Pedro Sánchez i Xi Jinping ha suposat la quarta visita oficial del president espanyol a Pequín en només quatre anys. De nou, la trobada s’ha produït marcada per un conflicte, ara, el de l’Orient Mitjà i els efectes econòmics del tancament de l’estret d’Ormuz.
Ara fa un any Sánchez va demanar a Xi que pressionés Rússia per desescalar el conflicte a Ucraïna. Aquesta setmana ha emplaçat de nou el president xinès a utilitzar el seu paper “estabilitzador” per impulsar una pau duradora entre els Estats Units i l’Iran.
Va apuntar en aquesta direcció aquest dilluns en una conferència a la Universitat Tsinghua, una de les universitats més prestigioses del país asiàtic. Va demanar directament a Xi que “faci més” per fer complir el dret internacional i perquè “cessin els conflictes al Líban, Iran, Gaza, Cisjordània i Ucraïna”.
La segona pota d’aquest viatge és el dèficit comercial de 40.000 milions d’euros entre Espanya i la Xina. Al llarg d’aquesta visita, Sánchez ha emplaçat Xi Jinping a “obrir” el mercat xinès al sector agroalimentari i a la indústria perquè “Europa no s’hagi de tancar” i pugui contrarestar el desequilibri entre Europa i el gegant asiàtic.
La reunió també s’inscriu en una estratègia més àmplia del govern espanyol de convertir-se en un interlocutor rellevant amb la Xina sense desmarcar-se de la Unió Europea. La Moncloa veu el país com a “soci estratègic” i no només com a rival, una posició que genera incomoditat als Estats Units, que ja van advertir en l’última visita dels riscos d’un acostament excessiu a la Xina.
Roda de premsa
Després de la reunió amb Xi Jinping, el president espanyol compareixerà davant els mitjans de comunicació. Serà aproximadament a les 7.30h a l'Estat. Es dona per fet que haurà de respondre per la decisió del jutge Peinado de deixar la seva dona Begoña Gómez, a un pas del judici amb jurat popular.
La jornada es completarà amb reunions amb altres dirigents, com el president del Comitè Permanent de l’Assemblea Popular Nacional, Zhao Leji, i el primer ministre, Li Qiang, que inclouen cerimònies de benvinguda i la signatura d’acords bilaterals.
El dia es tanca amb un nou banquet oficial ofert pel cap del govern xinès. Fins ara, la Xina no havia donat rang oficial a les visites de Sánchez. En aquesta ocasió ha augmentat el rang de la visita, fet que inclou un banquet oficial amb coberteria de la dinastia Ming.
Acords bilaterals
A més de les qüestions geopolítiques, Sánchez espera que el viatge serveixi per tancar acords que permetin l’accés de l'Estat a terres rares, més inversió tecnològica xinesa al teixit industrial espanyol i acords per poder obrir el mercat a productes espanyols.
En aquest sentit, la Moncloa vol replicar en el mercat de l’aviram l’acord amb la Xina que va permetre mantenir les exportacions de porcs malgrat la pesta porcina, en aquest cas aplicant una regionalització en cas de grip aviària.
Reunió amb inversors
Abans de la trobada amb Xi, Sánchez s’ha reunit amb representants d’empreses vinculades a la innovació, la transició energètica i l’automoció.
Han estat Changan Motors, SAIC Motor i XPeng en l’àmbit de l’automoció; Ming Yang Smart Energy en eòlica marina; Hithium, Gotion High-Tech i Hunan Yuneng en bateries i emmagatzematge energètic; Tianqi Lithium en matèries primeres, i DataCanvas en intel·ligència artificial i infraestructures digitals.
Precisament Gotion High-Tech ha anunciat plans per invertir fins a 5.000 milions d’euros en una gran planta de bateries al continent europeu per assegurar tota la cadena de valor del vehicle elèctric.
XPeng, per la seva banda, ja ha iniciat la seva entrada al mercat espanyol amb la comercialització de vehicles elèctrics, fet que obre la porta a futures inversions comercials i, eventualment, industrials.
