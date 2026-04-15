Turisme
El poble a 18 minuts de Vilanova que enamora amb el castell medieval, les rutes i la tradició vitivinícola
El rei Joan II d’Aragó es va allotjar al castell d’aquesta localitat abans de morir
Els racons de Vilanova i la Geltrú que estan en la història del cine i la televisió
Goundo Sakho
Vilanoca i la Geltrú, capital del Garraf (Barcelona), és un dels grans atractius paisatgístics de Catalunya. No obstant, a 18 minuts amb autobús, hi ha una petita localitat, situada entre el mar i la muntanya, que destaca no només per les seves àmplies rutes de senderisme, sinó pel seu castell i la seva església medieval: Canyelles. Aquest municipi de l’Alt Penedès ofereix una combinació perfecta entre naturalesa, patrimoni i enogastronomia.
Un poble vitivinícola
Al costat del Parc Natural del Garraf, aquest petit poble, que limita al nord amb el municipi d’Olèrdola, al sud amb Vilanova i Sant Pere de Ribes i a l’oest amb Castellet i la Gornal, és vestigi d’una vila mil·lenària de tradició vitivinícola.
El seu traçat històric recull tant el treball d’horta com la importància de les rutes marítimes, que han condicionat l’economia i la societat canyellenca durant segles. Malgrat que encara hi continuen havent petites explotacions agrícoles, amb el pas del temps la viticultura i els oliverars han retrocedit a favor del turisme, els serveis i les segones residències, que ara són el principal motor econòmic del municipi.
L’església i el castell de Canyelles
El nucli antic, el nucli del poble, ofereix un recorregut pintoresc a través de carrers estrets i empedrats que porten al castell medieval de Canyelles. Documentat al segle XV, va ser una fortificació clau per protegir la ruta marítima entre Vilafranca del Penedès i Olèrdola. Històricament, va pertànyer als barons de Canyelles (a les famílies Terré, Minguella i Bouffard), tot i que el 1982, Miguel Salinas i Bofill el va adquirir i el va rehabilitar com a residència familiar.
El castell, que se situa al costat de l’església Santa Magdalena (els primers registres daten del segle XVII), constitueix un exemple d’una fortalesa que, després de diverses transformacions, encara conserva els seus elements gòtics. Avui pertany a la doctora Marisa López-Teijón, que el va comprar i el va donar al poble el 2025 amb la intenció de preservar-lo i convertir-lo en un espai comunitari amb molta història.
De fet, explica una llegenda que, a finals de 1478, el rei Joan II d’Aragó, buscant refugi del fred durant una cacera, va passar la nit al castell abans de ser traslladat a Vilafranca i finalment morir a Barcelona entre el 19 i 20 de gener de 1479.
Un clima perfecte per sortir
Canyelles té un clima mediterrani càlid: els hiverns són suaus; els estius, calorosos; i les poques precipitacions es concentren a la tardor i la primavera. La proximitat al mar fa d’aquest poble un lloc ideal per fer activitats a l’aire lliure.
Des del nucli antic surten diferents rutes cap als boscos del Garraf; principalment, el pla del Bosc, que compta amb una masia rural entre vinyes, i la serra del Montgròs que, envoltada de pins i alzines, destaca per ser un assentament ibèric crucial al segle III aC. Protegia l’accés a la plana de Vic amb una muralla i una torre central que van ser abandonades poc després.
El municipi és conegut pels seus esdeveniments, com la Fira de Santa Llúcia o la Fira del Motor, que sol atraure molts amants dels vehicles. No obstant, alguns diuen que la festa major de Santa Magdalena, que se celebra al juliol, és la millor època per visitar-lo. Abans dels dies centrals, s’organitzen competicions de petanca i bolos, i entorn del 22 de juliol se celebren balls,concerts, correfocs, cercaviles i vermuts amb música electrònica al poble.
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet