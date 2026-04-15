Ple de la Cambra
Catalunya endureix els controls als propietaris que no compleixin amb els topalls del lloguer
El Parlament aprova el decret òmnibus que també apuja el preu de l'aigua i modifica alguns impostos
La norma tira endavant amb el suport del PSC, ERC i Comuns i malgrat el rebuig de Junts, PP, Vox, la CUP i Aliança
Quim Bertomeu
El Parlament ha aprovat aquest dimecres un decret del Govern que endureix els controls als propietaris que incompleixin la llei que posa topalls al preu del lloguer a les zones de demanda tensionada d'habitatge a Catalunya. La norma ha tirat endavant per un sol escó de diferència: els 68 vots a favor del PSC, ERC i els Comuns s'han imposat als 67 en contra de Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana. La Cambra també ha demanat que el decret es tramiti com a projecte de llei, de manera que queda subjecte a canvis que els partits hauran de negociar en les pròximes setmanes.
L'eix central del decret persegueix reforçar la transparència informativa dels contractes de lloguer, blindant per llei obligacions que s'han anat desplegant en els últims anys en matèria d'habitatge. Per exemple, els propietaris de pisos per llogar hauran d'informar els seus potencials llogaters de quin és el preu màxim que els poden cobrar segons la zona on estigui ubicat l'habitatge i si aquest pis és d'un gran arrendador o no.
No informar correctament del preu en anuncis o ofertes de lloguer, juntament amb l'import màxim del lloguer que resulta d'aplicar l'índex, serà motiu de sanció. No complir amb aquestes obligacions en matèria informativa serà considerat com a infracció greu, cosa que implicarà una sanció d'entre 6.000 i 12.000 euros, tal com està recollit a la llei d'habitatge del 2007.
També es reforça l'obligació dels propietaris de dipositar les fiances al registre de fiances acompanyades del contracte de lloguer que acrediti el que es cobra a l'arrendatari segons l'índex de preus. L'objectiu d'això, segons va explicar en el seu dia el Govern, és tenir "més control sobre aquest mercat, reduir el frau, un compliment més estricte de la llei i la lluita contra les pràctiques abusives". "Reforcem la transparència del mercat del lloguer", ha dit la consellera d'Economia, Alícia Romero, en la seva intervenció davant la Cambra. Finalment, el decret també busca facilitar la construcció d'habitatges de protecció oficial.
Protestes de l'oposició
El decret aprovat inclou un altre tipus de qüestions que van més enllà de l'àmbit de l'habitatge. Això és perquè rescata mesures que s'incloïen a la llei d'acompanyament dels pressupostos del 2026, que va decaure quan el Govern va decidir retirar els comptes per manca de suports. Així, entre altres coses, el decret també preveu reformes per reduir la burocràcia en les tramitacions administratives relacionades amb les activitats urbanístiques, econòmiques i ambientals.
Diversos partits de l'oposició han protestat perquè veuen injustificat l'ús del decret llei per part del Govern. Jordi Munell (Junts) ha criticat l'"abús" de l'executiu català d'aquesta legislació per la via d'urgència. També la diputada Mònica Lora (Vox) ha acusat l'executiu d'haver presentat un "decret Frankenstein" només per "esquivar el debat parlamentari".
Augment del preu de l'aigua
A més, inclou mesures per pal·liar els efectes de la guerra entre els Estats Units i Israel contra l'Iran. Per exemple, davant l'escalada de preus del combustible, s'eximeix del pagament de l'impost del CO2 els vehicles de mercaderies de menys de 3,5 tones. També s'apujarà el cànon de l'aigua i el rebut augmentarà de 50 cèntims a 2 euros més per a la majoria de catalans. Finalment, hi ha mesures que tenen a veure amb els agents rurals, la inversió en centres educatius, i el reforç del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).
