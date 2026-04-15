Tensió global
La CIA va aconsellar al Pentàgon i la Casa Blanca tenir bases a Espanya
Perdre-les "degradaria la posició militar estratègica dels EUA", va considerar l’agència d’intel·ligència en un informe fa 75 anys
Juan José Fernández
"L’estratègica localització d’Espanya dona una gran importància potencial en la defensa d’Occident, especialment com a base d’operacions per a forces aèries i navals". És el paràgraf d’arrencada, la conclusió 1 del document ‘Spain’s Potentialities in Western Defence’, que un grup d’especialistes de la CIA va redactar aconsellant al poder polític i a la cúpula militar dels EUA negociar amb Espanya per establir bases militars nord-americanes. "Amb diferència, l’actiu més important d’Espanya des del punt de vista de la defensa occidental és la seva posició estratègica –diu l’informe de l’Agència Central d’Intel·ligència dels Estats Units–. L’ús de la península ibèrica o la denegació de les seves instal·lacions a la Unió Soviètica és d’òbvia importància".
Fa 75 anys, els ciutadans europeus percebien tan possible una guerra al continent com ara, només que llavors la inquietud s’emmarcava en un quadro descriptible de guerra freda amb l’URSS i ara es mou en un caòtic escenari, en el qual un dels bàndols està sota lideratge imprevisible quan no hostil amb els seus propis aliats.
Després d’un intercanvi de notes i reflexions en una discussió entre agents d’intel·ligència i analistes estratègics, la CIA va elaborar un NIE, o National Intelligence Estimate.
Aquest NIE considerava Espanya com una valuosa rereguarda en una possible ofensiva sobre Europa des de l’Est. El document va ser elevat a 13 autoritats, entre les quals l’oficina del president Harry S. Truman, el Consell de Seguretat Nacional, el Departament d’Estat, els caps de la Navy, Força Aèria i Exèrcit, l’FBI i la Comissió de l’Energia Atòmica.
A l’estiu de 1951, la idea de presència militar en bases a Espanya i el seu valor estratègic estava sota examen als EUA. La primavera del 2026, i segons ha avançat The Wall Street Journal, l’Administració de Donald Trump està considerant tancar bases militars a Europa. El valor de Morón i Rota torna a examinar-se tres quarts de segle després, conservant solidesa els arguments de llavors.
Previsió de guerra
El document del servei d’intel·ligència nord-americà va ser elevat el juliol del 1951, i forma part de la riuada de papers secrets que han anat sent desclassificats en virtut d’una llei local de dret a la informació. "El desenvolupament, en temps de pau, d’instal·lacions, bases i comunicacions a la Península facilitaria enormement el seu ús en cas de guerra", mantenia la CIA. La Guerra Freda acabava de començar, l’OTAN no havia complert encara tres anys de vida i els EUA es plantejava com reaccionar davant una ofensiva soviètica a Europa que, en cas de depassar el Pirineu i buscant Gibraltar, tindria entrada a la Península per Irun, Osca, Lleida i Girona.
Es preveia una guerra amb l’URSS en tres anys. De fet, el 1952, en un informe posterior, amb les negociacions entre l’Espanya de Franco i Estats Units en marxa, l’agència nord-americana va explicar per què Madrid preferia un acord sobre bases amb vigència mínima de cinc anys i prorrogable: "Per recolzar la seva postura, els espanyols van oferir les seves pròpies estimacions: (1) la crisi est-oest arribarà l’estiu de 1954; (2) en qualsevol cas, hi haurà guerra total o estabilitat en un termini de 10 anys".
En aquest marc es va concebre la presència militar nord-americana a Espanya. Però es va fer aquesta reflexió no només pensant en la Guerra Freda. "La Península domina l’entrada occidental al Mediterrani, flanqueja les rutes atlàntiques cap a Europa Occidental i és a les rutes aèries habituals que connecten Europa Occidental amb Sud-amèrica i l’Àfrica. El seu accidentat terreny ofereix una sòlida capacitat defensiva", diu l’informe.
."A Espanya es poden desenvolupar bases que complementarien de manera molt eficaç les [llavors] existents al nord de l’Àfrica i el Regne Unit", abunda el dossier, i afirma més endavant: "Tant la Península sencera com a part de la seva costa podrien convertir-se en un reducte defensable o un cap de platja si la resta d’Europa fos envaïda".
Sostenir la dictadura
Les negociacions iniciades el 1951 van portar al permís espanyol per implantar bases aèries a Saragossa, Torrejón (Madrid) i Morón (Sevilla) i una aeronaval, la més important, a Rota (Cadis). La CIA es va plantejar com a condició que el clima polític fos estable, o sigui, que la dictadura es mantingués. "Creiem que el règim actual té el control efectiu d’Espanya i és probable que el mantingui, especialment si rep ajuda dels Estats Units", deia a l’informe.
"El sosteniment del règim anava unit a una injecció de fons considerable que fes viable la integració d’Espanya en la projecció estratègica del Pentàgon: "Emplear Espanya com una gran àrea per a operacions dels Estats Units o per assegurar una substancial contribució d’homes i material des d’Espanya a l’esforç de defensa occidental, serà impossible sense una ajuda econòmica i militar nord-americana de llarga escala".
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central