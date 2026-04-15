El Parlament avala el suplement de crèdit
ERC i Comuns donen aire al Govern amb una injecció de gairebé 6.000 milions, però no garanteixen l'aprovació dels pressupostos
Carlota Camps
Quan el Govern i ERC es van donar més temps per pactar els pressupostos, els republicans es van comprometre a aprovar un suplement de crèdit de prop de 6.000 milions d'euros per evitar tensions de tresoreria. Un acord que s'ha materialitzat aquest dimecres al Parlament, amb el vot favorable al decret del PSC, ERC i els Comuns. Tanmateix, els dos socis de Salvador Illa han avisat l'Executiu que ha de complir els seus compromisos si vol comptar amb el seu suport als comptes públics. La CUP s'ha abstingut en la votació, mentre que la resta de grups han rebutjat avalar aquesta injecció pressupostària. Junts, PP, Vox i Aliança Catalana han considerat que es tracta d'un "pedaç" i que no deixa de ser una manera d'aprovar uns nous pressupostos "per la porta del darrere".
Durant el debat, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha defensat que aquests gairebé 6.000 milions d'euros s'incorporen a les arques públiques catalanes gràcies a l'increment dels ingressos a causa de la bona marxa de l'economia i al major finançament. Romero ha sostingut que es dedicaran a complir amb les obligacions de la Generalitat per fer front als increments retributius del personal -suposen 3.430 milions-, d'una banda; i de l'altra a atendre el creixement de despesa compromesa, com ara els concerts sanitaris, la despesa farmacèutica, les ajudes al lloguer, els recursos per al món local, especialment abundants si es té en compte que s'està governant amb els pressupostos prorrogats del 2023.
Finalment, servirà per cobrir els compromisos plurianuals, com el pla de barris, la bonificació del transport públic i el manteniment ordinari. "Aquest suplement de crèdit és molt necessari per continuar funcionant de manera normal", ha lliscat, i ha llançat un missatge a ERC i als Comuns perquè s'aprovin uns nous pressupostos per a aquest 2026, després que el Govern els retirés del Parlament per la manca de suport dels republicans. "Esperem tenir uns nous pressupostos per al 2026", ha confiat.
ERC ha aprovat el suplement amb l'argument que té el compromís d'"ajudar" que Catalunya tingui "els recursos econòmics necessaris", però ha advertit els socialistes que no ho poden interpretar com un aval a l'Executiu. "El país no pot quedar aturat, però compliu. Prou! No podem anar a cop de suplement de crèdit", ha avisat el diputat Albert Salvadó. El republicà ha reconegut que la Generalitat no pot continuar operant amb els comptes del 2023, però ha alertat el Govern que la seva formació no pot "ignorar" els "incompliments" previs.
De manera similar s'ha expressat el portaveu dels Comuns, David Cid, que ha reclamat al Govern que compleixi i "concreti" els acords assolits fins ara amb la seva formació. "Catalunya necessita pressupostos, compliu el que toca i tindran pressupostos", ha afirmat, en un to més contundent que el de les setmanes anteriors. Cid també ha aprofitat la seva intervenció per retreure a l'Executiu la polèmica mesura d'incentivar econòmicament els centres d'atenció primària per reduir les baixes laborals.
La CUP, per la seva banda, s'ha abstingut en considerar que es tracta d'un decret tècnic per garantir la tresoreria de la Generalitat i els sous dels funcionaris, però ha reprotxat al Govern que no contacti amb la seva formació ni tan sols per interessar-se pel sentit del seu vot. Laure Vega ha lamentat que el Parlament es converteixi en un "plató de televisió" i ha advertit tota la cambra parlamentària que aquesta no és la manera de "debatre segons quins temes".
"Pressupostos per la porta del darrere"
En canvi, Junts ha aprofitat l'aprovació d'aquest decret per carregar contra el Govern i per posar el dit a la nafra. "És el primer president que ha hagut de retirar els pressupostos", ha recordat el portaveu del grup, Salvador Vergés, que ha qualificat l'aliança entre PSC, ERC i Comuns de "desgavell de tripartit". "De cap manera, així no es governa", ha sostingut el posconvergent. A més, Vergés ha fet servir la seva intervenció davant la cambra per criticar que l'acord d'investidura d'Illa inclogués una clàusula per impedir una rebaixa impositiva. "Això impossibilita que tinguin un altre soci", ha advertit, tot i que Junts ha descartat en més d'una ocasió sumar-se a cap negociació amb l'Executiu socialista. Precisament Junts sotmetrà a votació aquesta tarda una llei per rebaixar l'IRPF i eliminar l'impost de successions.
També el PP ha acusat el president de governar amb "pedaços" i s'ha referit a la retirada dels pressupostos com "un gallet en tota regla". "Quina normalitat i quina bona gestió. Això és el Catalunya lidera, lidera en suplements de crèdit!", ha etzibat Juan Fernández, burlant-se de les campanyes del Govern i del PSC. Vox ha lamentat que el decret serveixi per "apujar el sou" dels funcionaris i no per "abaixar impostos" a les empreses, mentre que Aliança Catalana ha recomanat al Govern que "aprengui de Ripoll". Sílvia Orriols ha aprofitat la qüestió, que també ha tret el cap durant la sessió de control, per recordar que ha aconseguit aprovar els comptes del seu municipi amb el suport de dos regidors del PSC, que ja han estat cessats del seu càrrec.
Xoc entre Cid i Vergés
Però la sessió també ha servit per evidenciar una vegada més les diferències entre Junts i Comuns. Cid i Vergés han protagonitzat un xoc a l'hemicicle, després que el diputat dels Comuns hagi ironitzat des del faristol que el parlamentari de Junts estava al telèfon i hagi suggerit que la formació dona suport a la guerra de l'Iran. Vergés s'ha aixecat de l'escó i s'ha desplaçat fins a la zona de la bancada on seu Cid per dir-li que "no està a favor de la guerra". El parlamentari morat li ha respost que es referia al PP i Vox, i que això li passa "per no escoltar". Des de la Mesa del Parlament, Raquel Sans ha reclamat a tots dos que mantinguin les formes i que solucionin els seus problemes dialogant als passadissos de la cambra.
