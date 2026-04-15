Canal de la Mina
Desapareix la rajola eròtica de Manresa dues setmanes després de la seva aparició
També se n'han retirat o colpejat altres per fer-les malbé en punts del Bages i el Solsonès
Francesc Galindo
Ha desaparegut la rajola eròtica amb vulves i penis formant una estrella situada al costat sud del pont d'obra del canal de la Mina a prop de la font del Soroll i de Viladordis, a Manresa, després que Regió7 se'n fes ressò.
Un caminant que fa habitualment aquest recorregut va fotografiar la rajola i ho ha tornat a fer amb el pont ja sense ella.
Es dona la circumstància que sembla que no agrada a tothom el fenomen de les misterioses rajoles eròtiques que van començar a aparèixer entre Manresa i Solsona el 2023, i que han estat notícia i s'han estès pels ponts, viaductes i pontets de Catalunya.
Al sector de Palà i Valls de Torroella han començat a desaparèixer recentment i alguna ha estat colpejada. Un veí de Palà de Torroella explica, després de veure la notícia de la nova rajola eròtica localitzada a Manresa en un pontet del canal de la Mina, a prop de Viladordis, que n'hi ha una de mig trencada a la zona de Palà amb la riera de Vallbona. També se n'han arrencat dels murs de ponts i passos com el que va al barri de la Rata, a Sant Salvador de Torroella, a Can Flautes o a la passarel·la que va cap a Salipota, a Súria.
Arrencar o fer malbé
"Les estan traient i la que no poden arrencar la deixen feta malbé", afirma. Al sector de Valls i Palà les misterioses rajoles eròtiques van arribar en diverses tandes. "Primer als ponts vells i principals, després, fins i tot, en pontets de rierol". I afegeix que retirar-les no és difícil fent servir un tornavís o una escàrpia i martell.
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet