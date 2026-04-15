Desapareix la rajola eròtica de Manresa dues setmanes després de la seva aparició

També se n'han retirat o colpejat altres per fer-les malbé en punts del Bages i el Solsonès

El pont a prop de Viladordis sense la rajola.

El pont a prop de Viladordis sense la rajola. / Josep Lluís Lliberato

Francesc Galindo

Manresa

Ha desaparegut la rajola eròtica amb vulves i penis formant una estrella situada al costat sud del pont d'obra del canal de la Mina a prop de la font del Soroll i de Viladordis, a Manresa, després que Regió7 se'n fes ressò.

Un caminant que fa habitualment aquest recorregut va fotografiar la rajola i ho ha tornat a fer amb el pont ja sense ella.

Lo han puesto justo al lado sur del puente de obra del canal de la Mina cerca de la fuente del Ruido

La rajola / Josep Lluís Lliberato

Es dona la circumstància que sembla que no agrada a tothom el fenomen de les misterioses rajoles eròtiques que van començar a aparèixer entre Manresa i Solsona el 2023, i que han estat notícia i s'han estès pels ponts, viaductes i pontets de Catalunya.

Al sector de Palà i Valls de Torroella han començat a desaparèixer recentment i alguna ha estat colpejada. Un veí de Palà de Torroella explica, després de veure la notícia de la nova rajola eròtica localitzada a Manresa en un pontet del canal de la Mina, a prop de Viladordis, que n'hi ha una de mig trencada a la zona de Palà amb la riera de Vallbona. També se n'han arrencat dels murs de ponts i passos com el que va al barri de la Rata, a Sant Salvador de Torroella, a Can Flautes o a la passarel·la que va cap a Salipota, a Súria.

Arrencar o fer malbé

"Les estan traient i la que no poden arrencar la deixen feta malbé", afirma. Al sector de Valls i Palà les misterioses rajoles eròtiques van arribar en diverses tandes. "Primer als ponts vells i principals, després, fins i tot, en pontets de rierol". I afegeix que retirar-les no és difícil fent servir un tornavís o una escàrpia i martell.

El nadó maltractat surt de Vall d'Hebron amb una família d'acollida després de gairebé un mes ingressat

El nadó maltractat surt de Vall d’Hebron amb una família d’acollida després de gairebé un mes ingressat

La Global Sumud Flotilla salpa des de Barcelona per portar ajuda a Gaza després d'un primer intent fallit pel mal temps

La Global Sumud Flotilla salpa des de Barcelona per portar ajuda a Gaza després d'un primer intent fallit pel mal temps

ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim

ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim

L'Iran amenaça amb tancar el mar Roig si els EUA mantenen el bloqueig d'Ormuz

L'Iran amenaça amb tancar el mar Roig si els EUA mantenen el bloqueig d'Ormuz

Barcelona estudiarà crear un pla amb el Barça per controlar els grups de 'hooligans' en grans partits

Barcelona estudiarà crear un pla amb el Barça per controlar els grups de ‘hooligans’ en grans partits

Montserrat Torrent, l’organista degana (i sorda), compleix 100 anys: «La música és el millor medicament, totes les altres coses fallen en la vida»
