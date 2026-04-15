La gestió migratòria
Els antecedents penals es podran acreditar fins a l’octubre d’aquest any
El Govern ampliarà el termini de tramitació a tots els immigrants que tinguin dificultats per obtenir el certificat als seus països d’origen
L’Executiu afirma que no s’acolliran persones que siguin «una amenaça per a l’ordre públic»
Gabriel Ubieto
El Govern permetrà ampliar el termini per cursar i tramitar les sol·licituds per a la regularització extraordinària a les persones amb problemes amb els seus països d’origen respectius per obtenir el certificat d’antecedents penals. Així ho recull l’últim esborrany elaborat pel Ministeri d’Inclusió i que publicarà presumiblement aquest dimecres el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, i que habilita uns terminis especials per a part del més de mig milió de potencials beneficiats.
Una de les principals línies vermelles que s’ha marcat el Govern per articular el procés de regularització que ha iniciat aquesta setmana és poder defensar que concedir més drets a centenars de milers de persones que ja viuen a Espanya és compatible amb la idea de no acollir persones que representin "una amenaça per a l’ordre públic, la seguretat pública o la salut pública", segons diu el text. Per a això, entre els ministeris implicats hi ha hagut un debat intern sobre els requisits necessaris i el principal serà poder certificar que la persona interessada no té antecedents penals ni a Espanya ni al seu país d’origen durant els últims cinc anys.
Declaració responsable
Com acreditar aquest punt ha generat divergències. Els primers esborranys intercanviats entre departaments asseguraven que, en cas que una persona no pogués obtenir a temps un certificat penal, n’hi hauria prou amb una declaració responsable de les persones interessades per accedir a la regularització. Entre les comunitats migrants hi ha preocupació que no tots els països siguin igual de diligents a l’hora de concedir la documentació requerida i els temps habilitats pel Govern espanyol –dos mesos i mig de termini oficial– no les han tranquil·litzat.
Finalment, l’Executiu ha decidit suprimir aquesta declaració responsable a canvi de concedir més marge temporal a les persones sol·licitants per aconseguir els papers. El procés de sol·licituds s’obrirà el 16 d’abril i acabarà el 30 de juny, tot i que, de facto, els que demorin fins a última hora la seva sol·licitud per problemes per gestionar aquesta documentació tindran fins a l’octubre d’aquest any.
Segons recull l’últim esborrany, quan una persona cursi la seva sol·licitud de regularització haurà de presentar un d’aquests tres documents. El primer serà el certificat d’antecedents penals del seu país d’origen, emès per l’autoritat governamental. A Barcelona, per exemple, ja hi va haver cues sonades davant consolats com el del Pakistan per sol·licitar tota aquesta documentació.
Formulari oficial
El segon és un formulari oficial facilitat per la Seguretat Social en el qual l’immigrant declara que ha demanat al Govern del seu país d’origen aquest paper, però encara no l’hi ha entregat. I el tercer és una autorització, també via formulari oficial, al Govern d’Espanya perquè contacti amb les autoritats del seu país d’origen per obtenir la informació.
En els dos últims supòsits, l’Executiu es compromet a assumir aquest tràmit de contacte amb tercers països. La intermediació persegueix agilitar situacions amb països en situacions anòmales, com en guerres internes o externes. El Govern espanyol es dona tres mesos, en els quals la sol·licitud quedarà en suspensió, per aconseguir el certificat de penals. Si fracassa, concedeix 15 dies al migrant resident a Espanya perquè faci ell un últim intent. Si no ho aconsegueix, la seva sol·licitud quedarà desestimada.
