El judici de la Kitchen
Esperant Cosidó
Seixanta policies, despeses reservades, seguiments del Sant Grial o el ‘pendrive’ amb els àudios de Bárcenas amb Rajoy. Avui prestarà declaració el que fos el 2013 director general de la Policia, Ignacio Cosidó.
Ernesto Ekaizer
Gonzalo Fraga, inspector en cap d’Assumptes Interns (UAI), la unitat que investiga les activitats criminals dins de la Policia Nacional, és el nen prodigi en el cas i en realitat de les 47 peces del macrocàs Tàndem-Villarejo. Després de declarar dret dilluns passat i assegut a la tarda, i continuar assegut al matí i part de la tarda, ha fixat el terreny de joc per a tot el judici oral. D’aproximadament 40 anys, sigui vestit o en roba informal, la seva rapidesa i concreció, sense papers al davant, li ha donat al judici certa espectacularitat.
És com qui respon a tot el que vostè volia saber sobre la Kitchen, una operació impulsada des de la cúpula –res de clavegueres– del Ministeri de l’Interior i el Cos Nacional de Policia (CNP) per recobrar material informatiu de destrucció massiva del Govern del PP i del seu president Mariano Rajoy el 2013, després del seu primer any de mandat.
Fraga es va unir als fiscals Ignacio Stampa i Miguel Serrano, membres de la Fiscalia Anticorrupció en el primer semestre del 2017 per investigar la peça número 7 o Kitchen. Però ni Stampa ni Serrano són als seus llocs d’aquesta investigació. Fraga és, per tant, la memòria viva de la investigació, una memòria que captiva qualsevol jutge. I també passa amb la presidenta del tribunal, la cordovesa Teresa Palacios, a qui la manera de contestar de l’inspector en cap, amb la seva precisió i serenitat, ofereix garanties.
Els recursos de l’Estat van ser utilitzats per aquesta banda oficial. I van ser pagats per aquesta banda. Qui havia d’autoritzar aquests pagaments a la cúpula d’Interior, el coronel Diego Pérez de los Cobos, va declarar en qualitat de testimoni que no sabia res de l’assumpte, però aquesta resposta no li va semblar estranya al jutge d’instrucció Manuel García-Castellón. Pérez de los Cobos va sortir-ne il·lès.
Però ara, Fraga relata els pagaments a Sergio Ríos, al xòfer de Luis Bárcenas, assimilat a la banda com a espia. Eren 2.000 euros al mes. I per mantenir-lo agafat, savi consell de Villarejo al secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez, se li va fer lloc en les proves de l’Acadèmia de Policia per prevenir que se n’anés, algun dia, mai se sap, de la llengua. Li solia pagar Villarejo. Però en cert moment, l’abril del 2015, segons va explicar Fraga, es va decidir que ho fes l’inspector Andrés Gómez Gordo, que treballava per a la presidenta de la Comunitat de Castella-la Manxa. ¿Qui era ella? María Dolores de Cospedal.
Però a part de les despeses reservades també hi ha la força de treball policial utilitzada. Al voltant de 61 policies. De la Unitat Central de Suport Operativa (UCAO) de la Policia al capdavant del comissari Enrique García-Castaño, àlies El Gordo i de la Unitat d’Assumptes Interns (UAI), el cap de la qual era el comissari Marcelino Martín-Blas.
Ahir, van declarar en qualitat de testimonis policies de la UAI. El paisatge que van descriure, sobretot una de les dones policies, era estrany. Alguns vigilaven Rosalía Iglesias i d’altres semblaven fer tasques de contravigilància. A tot això, Bárcenas era a la presó de Soto del Real, també sotmès a marcatge.
L’advocat Antonio Cabrera va assenyalar que del material encriptat que va ser confiscat en els registres de domicilis i oficines de Bárcenas només el 50%, aproximadament, ha sigut desencriptat. Un es pregunta dues coses: primera, si només amb la meitat del material ha sortit el que hem conegut, ¿què hi haurà en l’altre 50%? Segona, ¿qui i per què ha donat l’ordre de paralitzar el desencriptat?
I amb tota aquesta operació, ¿què es va aconseguir? L’única pista que tenim és el que diu Villarejo. En àudios amb Enrique García-Castaño, que va encapçalar la seva cèl·lula de la UCAO per entrar clandestinament al traster-local de restauració de Rosalía Iglesias que en una entrevista amb EL PERIÓDICO, va explicar així: «Rajoy tenia pànic, estaven convençuts que hi havia proves. L’hi vaig dir al Gordo, al comissari Enrique García Castaño quan el van destituir: ‘Treu el pendrive’ i destrossa’ls a tots’».
