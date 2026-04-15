Feijóo: "Els papers de residència legal a Espanya no es regalen"
Acusa Sánchez d’utilitzar la mesura per encobrir casos de corrupció
Mariano Alonso Freire
El Partit Popular va arremetre ahir de nou contra el pla de regularització massiva i va acusar Pedro Sánchez d’utilitzar-lo per "tapar la seva corrupció". La portaveu del Grup Popular al Congrés, Ester Muñoz, va dir en les xarxes socials: "No falla. Processen la seva dona i una nova carteta. Aquesta vegada utilitza una regularització massiva contra la voluntat de la majoria del poble espanyol reflectida a les Corts Generals. Tot per tapar la seva corrupció".
Alberto Núñez Feijóo va remarcar aquest atac en el seu discurs davant els diputats i senadors del seu partit, reunits a la Cambra baixa: "Els papers de la residència legal a Espanya no es regalen a ningú". Va acusar Sánchez d’haver portat a terme un procés contrari als principis de la Unió Europea i al Pacte d’Immigració i Asil comunitari. I va qualificar d’"irresponsable" el pla de l’Executiu, ja que, segons la seva opinió, "Espanya no es pot convertir en el país on trencar les normes sigui més rendible que complir-les".
Feijóo va reclamar una política migratòria "legal, ordenada i que protegeixi els que han arribat a Espanya, i per descomptat que protegeixi els espanyols". El líder dels conservadors va qualificar la regularització migratòria del Govern d’"il·legal, inhumana, injusta i insostenible". Va afirmar que aquest procés "encoratja les màfies", traslladant la idea que "Espanya és una ganga per a les màfies".
"Ho hauràs de pagar"
Per la seva banda, Santiago Abascal es va dirigir en el seu habitual to cap a l’Executiu i en els seus perfils en les xarxes socials va afirmar: "Els espanyols no han donat permís per a això. Si els il·legals ‘ja formen part de la nostra vida quotidiana’ és només perquè tu i el PP els heu deixat entrar contra les nostres lleis i els nostres interessos. El poble no ho perdonarà. Més aviat que tard ho hauràs de pagar".
A diferència del PP, que al seu dia va permetre amb el seu vot que es tramités al Congrés la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que amb 700.000 firmes ciutadanes i el suport de moltes institucions, inclosa la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), va reclamar aquesta regularització dels immigrants en situació irregular a Espanya, Vox sempre l’ha rebutjat visceralment. L’assumpte migratori, d’altra banda, ha enfrontat en diverses ocasions l’extrema dreta amb la jerarquia episcopal. Coincidint amb l’aprovació del pla en el Consell de Ministres, Vox va instal·lar una carpa informativa davant la façana principal del palau de les Corts, promovent el lema la immigració massiva té conseqüències.
