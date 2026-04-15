Guerra a l'Orient Mitjà
La Global Sumud Flotilla salpa des de Barcelona per portar ajuda a Gaza després d'un primer intent fallit pel mal temps
L'embarcació 'Open Arms' de l'oenagé catalana durà a terme tasques logístiques i sanitàries per a les més de 100 embarcacions i els més de 3.000 participants
Javier Ojembarrena Alba
Una nova missió de la Global Sumud Flotilla (GSF per les seves sigles en anglès) ha salpat dimecres des de Barcelona amb l'objectiu d'arribar a les costes de la Franja de Gaza i portar ajuda humanitària a l'enclavament palestí. Una fita que no va aconseguir el 2025 durant una expedició en què quaranta vaixells i 473 tripulants van ser interceptats per Israel el passat 2 d'octubre. Ara, la nova flotilla composta per més de 100 embarcacions i 3.000 participants procedents de més d'un centenar de països torna a sortir al Mediterrani. Aquesta vegada, amb el suport de l'oenagé catalana Proactiva Open Arms que s'ha sumat a l'expedició per donar suport logístic i sanitari.
El seu vaixell insígnia, 'Open Arms', ha sortit cap a les 11:15 hores del Port Vell de Barcelona, i durant les pròximes setmanes acompanyarà la resta d'embarcacions que componen la missió. Una sortida que ha marcat l'inici d'una nova fase d'aquesta expedició, la qual continuarà amb una mobilització coordinada en diferents ports del Mediterrani.
El primer, a Sicília, als ports de Siracusa i Augusta, on es duran a terme diversos actes públics, trobades institucionals; i on diverses incorporacions s'afegiran a la flotilla per a una sortida el 24 d'abril des de l'illa italiana.
Escala curta a Sicília
Des del mateix Open Arms, el cap d'operacions de l'oenagé, Gerard Canals, assenyala que "inicialment s'havia parlat de no fer cap escala", però la idea es va descartar. Així i tot, destaca que "serà una escala curta, de 3 o 4 dies". Després continuarà fins a Gaza amb la intenció d'arribar a les costes palestines a primers de maig. "Estaríem parlant del 9 o 10 de maig, si tot va segons el previst", explica Canals per telèfon, per després recordar que la data d'arribada pot variar lleugerament i que "depèn molt de la meteorologia i del nombre de vaixells que hagin de ser atesos, cosa que pot alentir una mica la flota".
Amb això, l''Open Arms', on es troba també el fundador i director de l'oenagé, Oscar Camps, i una vintena de tripulants –la composició "estàndard" de qualsevol campanya de rescat–, jugarà un paper purament tècnic: aportant suport logístic i sanitari, proporcionant assistència mèdica a bord i assumint les tasques d'avaluació de riscos i resposta davant situacions d'emergència al mar; però no arribarà fins a Gaza, sinó que se separarà del conjunt de la flotilla "a unes 150 o 200 milles de terra perquè siguin ells qui puguin arribar".
Així, fent referència al paper que l' 'Open Arms' juga en aquesta ocasió, Canals explica que "l'emmagatzematge i proveïment d'alimentació, el tema d'assistència tècnica externa, i sobretot el volum en què es demanarà l'ajuda" és una cosa a la qual aquesta embarcació no està acostumada. "L'assistència mèdica és una cosa que solem donar a totes les persones que rescatem. Però en aquesta ocasió estem parlant de més de 100 vaixells i alguns milers de persones. Tots ells en principi en bon estat mèdic, però que evidentment són susceptibles de patir lesions o malalties", assenyala.
Nous fronts oberts
La flotilla que ha sortit de Barcelona és àmpliament superior a la que va salpar el 2025. Dels 40 vaixells que van intentar arribar a Gaza en aquella primera expedició s'ha passat a més d'un centenar. Això amb la idea de portar una quantitat encara més gran d'ajuda humanitària, però també amb la finalitat que les tropes costaneres israelianes no puguin frenar la flotilla del tot.
No obstant això, aquest no és l'únic risc. Durant els intents anteriors per arribar a l'enclavament palestí la situació a la regió era molt menys convulsa. I ara amb la guerra d'Iran i les tensions a l'Orient Pròxim, Israel "té més fronts oberts", però els reptes per a l'expedició són més grans.
"No sé fins a quin punt Israel desviarà recursos per evitar que aquesta flota arribi (…) Però és evident que hi ha nous riscos. Ja no només a Gaza, sinó al Líban i la resta de països de l'entorn. Hi ha una flota militar molt més gran i activa a la zona", assenyala Canals.
De fet, incideix que un dels principals limitants per arribar a Gaza està en la flota europea desplegada a la regió. "Pot arribar a ser la que ens digui que no podem continuar. Que les nostres pròpies forces armades ens diguessin que no podem continuar seria una de les línies vermelles que potser no podríem superar", assegura.
