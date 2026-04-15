Memòria democràtica
El Govern demana l’extinció judicial de la Fundació Franco
Després de l’expedient iniciat per Cultura, serà un jutge qui en determini la desaparició
Ana Cabanillas
El Govern demana l’extinció judicial de la Fundació Francisco Franco. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va anunciar la seva decisió de firmar l’expedient de dissolució, que posa fi a la via administrativa, i enviar-lo amb caràcter "imminent" a la Justícia perquè l’executin, a l’empara de la llei de memòria democràtica i de la normativa sobre fundacions, una vegada conclòs el procés administratiu.
"Enviarem al jutge un expedient sòlid que demostra que la Fundació Nacional Francisco Franco ha de ser tancada per anar contra l’interès general i per humiliar les víctimes", va començar Urtasun en una roda de premsa. "I perquè en una democràcia sòlida no hi pot haver espai per a organitzacions que vulneren la dignitat de les víctimes i proven de blanquejar la dictadura", va defensar el titular de Cultura ahir, coincidint amb el 95è aniversari de la Segona República.
El Ministeri de Cultura va iniciar els tràmits per sol·licitar l’extinció de la Fundació Francisco Franco el juny del 2024, quan va sol·licitar a la secretaria d’Estat de Memòria Democràtica un informe per estudiar la possible concurrència de causa d’extinció de la Fundació Nacional Francisco Franco. Una vegada superats tots els tràmits, la llei de Fundacions determina ara que la decisió sobre l’extinció correspon a l’autoritat judicial.
300.000 documents
Urtasun també va confirmar que reclamarà prop de 30.000 documents de l’arxiu en possessió de la Fundació Francisco Franco, al considerar que són documents de caràcter públic. En un informe realitzat per personal tècnic del ministeri, es va concloure que aquest fons documental procedeix del despatx i dependències privades de qui va ser cap d’Estat, Francisco Franco, i determina que els arxius, al ser conseqüència de la funció pública que va exercir el dictador, són de caràcter públic.
