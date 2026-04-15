Resposta
El Govern respon a Mendoza i reivindica Sant Jordi
Sara González
Barcelona
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, no és gaire donada a entrar al xoc per declaracions que hagin fet tercers, però ahir va fer una excepció i va sortir en defensa de la festivitat de Sant Jordi després de les polèmiques declaracions de l’escriptor Eduardo Mendoza. "És la festa cívica més important i celebrada pels catalans", va assegurar, i tot seguit va deixar clar que l’Executiu de Salvador Illa no pot "estar d’acord" amb l’aposta de l’escriptor perquè el 23 d’abril sigui conegut com el Dia del Llibre.
Paneque va reiterar que el Govern farà una "defensa tancada" de la festivitat per "tot el que significa com a país" per a Catalunya.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central