La iniciativa obre una bretxa entre els empresaris, el PP i Junts
Les patronals aplaudeixen la regularització, que es calcula que atorgarà permís de treball a més de mig milió de persones
Gabriel Ubieto
La regularització extraordinària de migrants ha obert una bretxa entre els empresaris i els principals partits de la dreta. Mentre que el PP, Junts i Vox han manifestat el seu rebuig cap a la mesura –i alguns han promès una oposició contundent per la via judicial–, les patronals han aplaudit el procés, desitjoses d’incorporar el més de mig milió de persones que podran obtenir permís de treball i entrar a treballar legalment en diversos sectors amb manifestes necessitats de personal. Especialment els gremis que pitjor paguen i en els quals part d’aquests migrants potencialment regularitzables ja estan operant en b.
No és habitual que entre les forces conservadores i els empresaris s’obrin esquerdes. A Catalunya, el principal partit de l’oposició, Junts, i patronals com Foment del Treball i Pimec, acostumen a mostrar línies coincidents en matèria d’habitatge, mercat laboral i fiscalitat. Fins al punt que els postconvergents han copiat el vocabulari de Foment en matèria d’impostos i es refereixen puntualment a Catalunya com un "infern fiscal" o s’han vanagloriat de tombar al Congrés mesures que enervaven els empresaris, com la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores que defensava la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz.
Coincidència excessiva
Fins i tot des del Govern han criticat la coincidència excessiva de postulats entre Foment –no així Pimec– i Junts pel que fa al nou model de finançament autonòmic. No obstant, respecte a la regularització, els postulats d’aquests actors difereixen. "No és la solució. El que s’ha de fer és gestionar amb responsabilitat i valors el fenomen migratori. Nosaltres fa temps que fem el discurs de drets i deures. És necessari integrar tothom, també tenint en compte la llengua, els valors, la cultura. Reclamem competències plenes per gestionar la immigració des de Catalunya", va dir ahir el portaveu de Junts, Salvador Vergés.
Les empreses "necessiten la immigració com l’aigua" per "mantenir l’economia", va manifestar el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, aquest dimarts en un acte a Madrid. Les patronals sectorials del camp, de la construcció i de l’hostaleria s’han mostrat especialment entusiastes amb el procés. "La reforma del reglament d’estrangeria reforça la seguretat jurídica i facilita la contractació per part de les empreses", va manifestar la patronal vallesana Cecot.
