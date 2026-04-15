Orient Mitjà
L'Iran amenaça amb tancar el mar Roig si els EUA mantenen el bloqueig d'Ormuz
Teheran ha amenaçat durant tota la guerra amb utilitzar els seus aliats houthis del Iemen per atacar vaixells a les aigües que separen Egipte i Aràbia Saudita, però mai ha fet aquest pas, que seria un cop enorme als mercats internacionals
Adrià Rocha Cutiller
Iran ha apujat la seva aposta aquest dimecres i ha amenaçat amb tancar completament tot pas de vaixells, petroliers i de càrrega tant pel golf Pèrsic, el golf d'Oman i el mar Roig si els EUA mantenen el seu bloqueig de l'estret d'Ormuz.
Des d'aquest dilluns a la tarda, Estats Units ha creat un doble bloqueig en aquesta via estratègica, ja tancada parcialment per la República Islàmica durant la guerra. En aquestes cinc setmanes, Iran ha impedit el pas a tot vaixell aliat "de l'enemic" i ha permès el trànsit només dels seus propis bucs o de qualsevol país que li pagui un peatge. Des d'aquest dilluns, Washington ha començat a impedir el pas de tota embarcació relacionada amb Iran.
"Si els EUA continuen amb el seu bloqueig, que constitueix un preludi a una violació de l'alto el foc, aleshores les nostres Forces Armades no permetran que es realitzi cap exportació ni importació a través del golf Pèrsic, el golf d'Oman i el mar Roig", ha dit aquest dimecres el comandant de l'Estat Major iranià, Alí Abdollahí.
Fins avui, Iran ha bloquejat parcialment Ormuz —per tant, el trànsit entre el golf Pèrsic i el golf d'Oman— però no ha fet res amb l'estret de Bab al Mandeb, la punta final del mar Roig, flanquejat per Djibouti al sud-oest i per Iemen al nord-est.
Teheran, tanmateix, ha amenaçat amb tancar aquest pas en diverses ocasions, utilitzant les milícies houthis del Iemen, aliades d'Iran. Un tancament d'aquest estret del mar Roig suposaria un revés enorme per a l'economia mundial: Bab al Mandeb no és només un lloc de pas d'hidrocarburs, sinó la principal via de comunicació comercial entre Europa i Àsia.
Negociacions en l'aire
Mentre els bloquejos i les amenaces continuen, Teheran i Washington estan cada cop més a prop de celebrar la segona ronda de negociacions per arribar a un acord que posi fi a la guerra a Orient Mitjà, després de la primera reunió —que va acabar en fracàs— celebrada dissabte passat a Islamabad.
Hi ha presses per arribar a un acord: el president nord-americà, Donald Trump, ha amenaçat amb intensificar els seus atacs contra Iran si no s'arriba a un pacte abans que acabi l'alto el foc temporal vigent, anunciat per Pakistan la setmana passada i que expira el pròxim 22 d'abril.
Washington i Teheran, de fet, estarien "d'acord en principi" a allargar la data límit del cessament de les hostilitats. "Estem treballant per reduir les tensions, ampliar l'alto el foc i mantenir les converses. No es pot negociar si s'està amb els punys preparats per colpejar", ha dit aquest dimecres el president turc, Recep Tayyip Erdogan. Turquia fa setmanes —juntament amb Egipte i, sobretot, Pakistán— que intenta mediar entre els Estats Units i Iran. Aquest divendres, els ministres d'Afers Exteriors dels tres països es reuniran al país anatoli.
