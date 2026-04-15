Tensió global
Israel i el Líban inicien les seves primeres negociacions directes en dècades
En el diàleg no participen ni Hezbol·là, que critica durament la trobada, ni l’Iran
Trump apunta a una segona ronda de contactes amb Teheran a Islamabad "en els pròxims dos dies"
Andrea López-Tomàs
El poble libanès mira cap a Washington. Allà, a la capital nord-americana, s’està decidint el seu destí immediat. Hi ha una urgència imperiosa perquè es resolgui el més aviat possible, ja que les bombes i els soldats israelians continuen amenaçant el territori libanès. A Washington DC es van reunir ahir a la tarda els ambaixadors del Líban i Israel als Estats Units per al primer diàleg entre els dos països en dècades. Els dos estats mediterranis estan oficialment en guerra des de la creació d’Israel el 1948. Al llarg de la seva història recent, el Líban ha sigut objecte d’ocupacions i ofensives militars israelianes, com la que sacseja aquests dies el país dels cedres. El president libanès, Joseph Aoun, va expressar la seva esperança que les negociacions amb Israel marquin "el principi del final" del patiment del poble libanès.
Després de la reunió de dues hores al Departament d’Estat, l’ambaixador d’Israel als EUA, Yechiel Leiter, va celebrar la trobada junt amb la seva homòloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, i l’ambaixador dels EUA al Líban, Michel Issa. "Avui descobrim que estem del mateix costat; això és el més positiu que podíem haver tret d’aquesta reunió", va dir Leiter. "Tots dos estem units en la lluita per alliberar el Líban de l’ocupació iraniana, liderada per Hezbol·là", va afegir. "Hem parlat de diversos temes, sobretot de la visió a llarg termini: una frontera clarament delimitada entre els nostres països, on l’única raó per creuar el territori de l’altre sigui per fer negocis o per anar de vacances; deixem molt clar que la seguretat dels nostres civils no és negociable", va constatar Leiter.
Hores abans de l’inici del diàleg, Naim Qassem, el líder de Hezbol·là, va mostrar l’oposició de l’organització a aquestes converses, les quals qualifica d’un intent d’"exacerbar la situació interna" i fer que l’Estat "s’enfronti al seu propi poble". La negativa d’Aoun a retirar-se del diàleg per petició del grup xiïta va ser vista per Leiter com "una victòria per a la sensatesa, la responsabilitat i la pau". "Aquest és el començament d’una batalla molt forta, fortificada i constant contra Hezbol·là; estan més debilitats que mai i, junts, continuarem fent front a l’amenaça d’aquest grup afí a l’Iran, tan vilipendiat i tan perniciós a la regió", va afegir, sense fer menció a l’exigència de Beirut d’aturar els atacs israelians sobre el territori libanès, que ahir van matar 35 persones i en van ferir 159. Uns 17 països, inclosos França, Espanya i el Regne Unit, van demanar al Líban i a Israel que "aprofitin l’oportunitat" que els ofereixen les converses de pau directes intervingudes per Washington.
Abans de l’inici de la reunió, el secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, va aplaudir aquesta "oportunitat històrica". "Estem treballant contra dècades d’història i complexitats que ens han portat a aquest moment únic i a aquesta oportunitat", va afegir, dient que "això va molt més enllà" dels altos el foc. "Es tracta de posar fi de manera definitiva als 20 o 30 anys d’influència de Hezbol·là en aquesta part del món, i no només al mal que ha infligit a Israel, sinó també al Líban", va remarcar.
Les negociacions a Washington no inclouen Hezbol·là, l’únic actor que està responent bèl·licament a la violència israeliana, ni tampoc l’Iran, el finançador de la milícia. Al seu torn, Tel-Aviv es nega a negociar amb Hezbol·là. Ahir, els atacs de la milícia es van intensificar, i van provocar que les sirenes sonessin sense pausa al nord d’Israel en el moment exacte en què Rubio iniciava les converses a Washington.
Nova tanda de converses
El president dels EUA, Donald Trump, es va obrir ahir a una segona ronda de negociacions amb l’Iran després del fracàs de la primera dissabte passat. Segons va declarar al New York Post, una nova tanda de contactes podria tenir lloc a Islamabad, la capital pakistanesa, "en els pròxims dos dies". L’afirmació de Trump, que no va detallar més enllà del que va apuntar, té lloc mentre els països mediadors, liderats pel Pakistan, estan treballant per aconseguir fer tornar a seure a la taula els EUA i l’Iran. Segons van filtrar a la premsa funcionaris anònims pakistanesos i iranians, la ronda s’hauria de celebrar, com la primera, a Islamabad, i en principi s’espera durant divendres o el cap de setmana.
El primer contacte va acabar sense acords –després de més de 12 hores de trobada cara a cara– a causa de tres grans diferències entre Washington i Teheran: els EUA volen que l’Iran es comprometi a deixar d’enriquir urani i entregui les reserves d’urani altament enriquit que ja té a nivells pròxims als necessaris per desenvolupar la bomba atòmica. A més, Washington busca que l’Iran permeti el lliure pas de vaixells de càrrega i petroliers per l’estret d’Ormuz, tancat parcialment per la República Islàmica a l’inici de la guerra.
