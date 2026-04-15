Tensió global
James Martin, jesuïta i editor d’‘America Magazine’: "Trump està entrant en una guerra de diversos fronts amb l’Església catòlica"
El sacerdot, una veu mediàtica i progressista, explica per què qualifica d’"anticristià" el discurs del president dels EUA
Irene Savio
James Martin (Plymouth Meeting, Pensilvània, 1960) és ben paregut a una estrella del rock en l’ecosistema jesuïta. Editor de la influent America Magazine, autor de supervendes i amb un peu sempre posat en el fang de l’opinió pública, Martin s’ha convertit en el portaveu oficiós del catolicisme nord-americà que no es reconeix en el mirall de l’extrema dreta. La seva defensa dels migrants i els seus ponts estesos a la comunitat LGTBI han fet que guanyés l’afecte dels sectors més progressistes, però també l’odi més visceral dels corrents integristes.
El jesuïta va respondre a preguntes d’EL PERIÓDICO enmig del xoc de trens sense precedents entre el Vaticà i el Despatx Oval.Vostè va qualificar de "desequilibrats, poc caritatius i anticristians» els comentaris recents de Donald Trump sobre el papa Lleó XIV. ¿Què va ser el que va trobar més greu en aquest atac?
Que en lloc de plantejar una discrepància o expressar certes preocupacions, vam assistir a un atac ad hominem contra el Papa pel simple fet, essencialment, de predicar l’evangeli.
¿L’atac de Trump es podia esperar o el va sorprendre?
Sincerament, em va sorprendre, a mi i a molts d’altres. El president acostuma a atacar els seus oponents en termes molt personals i fins i tot cruels. Però un hauria pensat que el Papa estava fora dels límits, no només per la seva estatura com a líder moral, sinó per una raó més pràctica: hi ha molts votants catòlics als Estats Units. Em preocupa no només perquè degrada i embruteix encara més la conversa en aquest país i obre una bretxa entre l’Església i l’Administració, sinó perquè també aviva el sentiment anticatòlic, cosa que als EUA ha sigut anomenada "últim prejudici acceptable». Dona permís a alguns dels seguidors MAGA de Trump per odiar els catòlics.
¿Quin simbolisme i intenció veu en la decisió de Trump de publicar una imatge generada per intel·ligència artificial que el representava com Jesucrist?
Això també va ser bastant impactant. Publicar una imatge d’un mateix com Jesús és, almenys, vanitós i, en el pitjor dels casos, idòlatra. No és estrany que el president l’esborrés [després de l’onada de crítiques, Trump va retirar la seva publicació] i intentés després explicar-la com una imatge de si mateix com a "metge». [Parla amb ironia] Però no conec gaires metges que tinguin mans brillants i vesteixin túniques vermelles i blanques.
La revista que vostè dirigeix ha publicat un article que afirma que l’Administració de Trump està entrant en una guerra directa amb l’Església catòlica. Segons la seva opinió, ¿com es manifesta principalment aquest conflicte?
Com assenyalava aquest article del qual parla, està passant en diversos fronts. Avui dia, les àrees més òbvies són la migració i la guerra. Però, en tots dos casos, Jesús ens dona instruccions clares en els evangelis. Hem d’acollir l’estranger. I també hem de treballar per la pau. No es necessita un doctorat en estudis del Nou Testament per entendre això.
¿Com es percep el contrast entre el Papa i Trump tant dins com fora de la comunitat catòlica nord-americana?
No estic segur que molts no catòlics pensin gaire en aquest contrast. Però els catòlics nord-americans sí que ho fan. Gairebé tots els catòlics que conec, tant progressistes com tradicionalistes, estimen, o almenys admiren, el papa Lleó. No puc dir el mateix dels seus sentiments cap al president Trump.
Fa unes setmanes es va veure Trump a la Casa Blanca resant amb líders evangèlics en plena escalada de la tensió amb l’Iran. ¿Quina lectura fa d’aquest gest?
No puc saber què passava pel cap d’aquests líders evangèlics, però és obvi que estan demanant el suport de Déu per al president. El problema és que això es podria interpretar fàcilment com una declaració pública que Déu està, d’alguna manera, a favor de la guerra. Hi ha, per tant, una tensió entre demanar la protecció divina per a les tropes nord-americanes i afirmar que Déu és "al nostre costat».
