Reconeixement
Julia Otero, la Fundació Ernest Lluch i Victoria Camps, Creus de Sant Jordi
La Generalitat també premia, entre d’altres, els actors Sílvia Munt i Enric Majó, el cuiner Fermí Puig a títol pòstum i la Fundació Pau Casals
A títol pòstum, a més de Puig, es reconeix l’activista social Enric Morist i el teòleg Josep Rius
Sara González
El Govern va anunciar ahir la concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat a la periodista Julia Otero, la filòsofa Victoria Camps, els actors Sílvia Munt i Enric Majó, el cuiner Fermí Puig a títol pòstum, i la Fundació Ernest Lluch i la Fundació Pau Casals, entre d’altres. Els guardonats són 20 persones i 10 entitats catalanes destacades i l’elenc va de l’àmbit cultural al social i econòmic.
D’Otero, la periodista d’Onda Cero, el Govern destaca la seva àmplia trajectòria en el periodisme radiofònic i televisiu, mentre que de Victòria Camps posa èmfasi en la seva figura com a referent del pensament ètic i cívic amb una obra clau en la reflexió sobre la democràcia i els valors col·lectius.
En l’àmbit de les arts escèniques han sigut reconeguts Munt i Majó, dues figures amb trajectòries consolidades que han contribuït de manera significativa al teatre, el cine i la televisió catalanes. El Govern destaca que les seves carreres, marcades per la versatilitat i el compromís cultural, han deixat una empremta destacada en diverses generacions d’espectadors.
En el cas del xef Puig, mort fa dos anys, el Govern reconeix la seva contribució a la renovació i la projecció de la cuina catalana. A títol pòstum concedeix també la Creu de Sant Jordi a l’activista social Enric Morist, que va morir fa un any, per la seva acció i la seva tasca d’impuls del tercer sector; i al teòleg Josep Rius, mort fa mig any, de qui assenyala la trajectòria acadèmica i d’investigació en l’àmbit de la teologia i dels estudis bíblics.
Perfils molt diversos
A la llista hi ha perfils molt diversos del món cultural, intel·lectual i creatiu. En aquest àmbit figuren l’escriptora Maite Carranza, amb una extensa obra en literatura infantil i juvenil; el fotògraf i teòric de la imatge Joan Fontcuberta i l’artista plàstica Maria Àngels Domingo, coneguda com a Madola, referent en la ceràmica contemporània. També es reconeix l’arxiver i historiador Ramon Alberch així com el metge, historiador i escriptor Salah Jamal, per la seva tasca en favor del diàleg intercultural i la comprensió entre societats.
En l’àmbit social i educatiu, l’emprenedora Carmen Armengol ha sigut distingida pel seu treball en favor de les persones amb problemes de salut mental i discapacitat intel·lectual. Per la seva banda, l’investigador Ignasi Vila ha sigut reconegut per la seva contribució decisiva al desenvolupament del model d’immersió lingüística a Catalunya. També destaca la trajectòria de Maria Lluïsa Solà, una de les veus més emblemàtiques del doblatge a Espanya.
El món econòmic i empresarial també té un paper destacat. Han sigut premiats Miquel Martí, per la seva contribució a la modernització del sector de la mobilitat; Anna Vallès, presidenta del grup Sorigué, per la seva aposta per la innovació i la cultura; i Roser Marcé, pionera del prêt-à-porter i figura clau en la projecció internacional de la moda catalana. En l’àmbit vitivinícola, Ernestina Torelló i Miguel A. Torres, referents en la producció de vins i espumosos de qualitat.
La Creu de Sant Jordi distingeix així mateix diverses entitats. Destaquen en aquest apartat la Fundació Ernest Lluch, centrada en la promoció del diàleg i el pensament cívic i en la preservació del llegat de l’exministre socialista de Sanitat; la Fundació Pau Casals, dedicada a preservar i difondre el llegat musical i humanista del violoncel·lista; i la Universitat de Barcelona. Junt amb aquestes, també han sigut reconegudes l’Agrupació Coral Flors d’Urgell, per la seva tasca en la promoció de la música coral; la Banda de Música de Benissanet, referent històric a les Terres de l’Ebre; el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, per la seva contribució al desenvolupament industrial i professional; i la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà, amb una llarga tradició musical. Completen la llista d’entitats distingides el Grup Cultural de la Dona de Solivella, pel seu paper en la dinamització social i cultural; els Pastorets de Calaf, per preservar una de les tradicions teatrals més arrelades del país; i l’entitat T’acompanyem, centrada en la inserció laboral i l’acompanyament de persones en situació de vulnerabilitat.
