Expulsió
Junts es queda sense representació a Sabadell
Carlota Camps
Barcelona
La batalla interna s’ha agreujat fins al punt que Junts per Catalunya ha perdut la representació a l’Ajuntament de Sabadell, després que la direcció hagi suspès de militància i expulsat els regidors Lluís Matas i Katia Botta, que havien anunciat una querella contra el secretari general del partit, Jordi Turull, i el responsable de política municipal, Joan Ramon Casals, per danys i perjudicis.
La formació els havia requerit formalment l’acta i els va amenaçar d’expulsar-los si no la tornaven en un termini de 10 dies hàbils, com ha passat. Ara, els dos regidors passaran al grup mixt com a regidors no adscrits i Junts es queda sense opcions de rellevar-los i amb un procediment que pot acabar als jutjats.
