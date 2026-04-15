Nou mandat
La legislatura de Castella i Lleó arrenca amb l’"estabilitat" del pacte PP-Vox
ALBERTO FERRERAS
Tot es va desenvolupar com marcava el guió previst amb l’"estabilitat" que van pregonar el PP i Vox en la sessió d’arrencada de la legislatura de les Corts de Castella i Lleó. El ple constituent va plasmar al peu de la lletra l’acord que segellen els dos partits des de la sortida dels governs autonòmics fa dos anys. Tot i que encara queda per negociar el nou Executiu autonòmic, el president en funcions, Alfonso Fernández Mañueco, ja va donar pistes a l’inici del ple que el nou mandat es desenvoluparà "sota el signe de l’estabilitat".
També el portaveu de Vox, Carlos Pollán, va ressaltar al finalitzar la sessió constituent la "bona predisposició" del PP i va admetre que l’acord al Parlament autonòmic suposa "el primer pas" de cara a recollir el mandat que van fer els ciutadans a les urnes el 15 de març passat. Pollán va confirmar que les negociacions segueixen amb un diàleg "fluid" de cara a la conformació del nou Govern autonòmic.
De moment, en la constitució de les Corts, tal com es va pactar, el Partit Popular va recuperar la presidència del Parlament després de set anys, després de cedir-la a Ciutadans fa dos legislatura i a Vox en la passada.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central