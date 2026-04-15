Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Escaladors de MontserratOrdenança de patinetsMedicaments més venutsRosalíaYolanda RamosConcurs de Relats BreusPallissa Sant Vicenç
instagramlinkedin

Nou mandat

La legislatura de Castella i Lleó arrenca amb l’"estabilitat" del pacte PP-Vox

Alfonso Fernández Mañueco. | NACHO GALLEGO / EFE

Alfonso Fernández Mañueco. | NACHO GALLEGO / EFE

ALBERTO FERRERAS

Zamora

Tot es va desenvolupar com marcava el guió previst amb l’"estabilitat" que van pregonar el PP i Vox en la sessió d’arrencada de la legislatura de les Corts de Castella i Lleó. El ple constituent va plasmar al peu de la lletra l’acord que segellen els dos partits des de la sortida dels governs autonòmics fa dos anys. Tot i que encara queda per negociar el nou Executiu autonòmic, el president en funcions, Alfonso Fernández Mañueco, ja va donar pistes a l’inici del ple que el nou mandat es desenvoluparà "sota el signe de l’estabilitat".

També el portaveu de Vox, Carlos Pollán, va ressaltar al finalitzar la sessió constituent la "bona predisposició" del PP i va admetre que l’acord al Parlament autonòmic suposa "el primer pas" de cara a recollir el mandat que van fer els ciutadans a les urnes el 15 de març passat. Pollán va confirmar que les negociacions segueixen amb un diàleg "fluid" de cara a la conformació del nou Govern autonòmic.

De moment, en la constitució de les Corts, tal com es va pactar, el Partit Popular va recuperar la presidència del Parlament després de set anys, després de cedir-la a Ciutadans fa dos legislatura i a Vox en la passada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents