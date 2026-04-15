Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Escaladors de MontserratOrdenança de patinetsMedicaments més venutsRosalíaYolanda RamosConcurs de Relats BreusPallissa Sant Vicenç
instagramlinkedin

Les entitats socials aplaudeixen la regularització amb la vista posada en el BOE

El tercer sector celebra l’ampliació del termini per poder tramitar els certificats d’antecedents alhora que expressa dubtes sobre els que han d’emetre sobre vulnerabilitat

L'entrada de la seu del SAIER (Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats), al carrer de Tarragona, el mes de març passat. / Elisenda Pons

Pau Lizana Manuel

Barcelona

Les entitats socials estan cridades a tenir un paper fonamental en el procés de regularització extraordinària d’immigrants. No només pel treball de difusió entre les persones migrades amb les quals acostumen a col·laborar, sinó també perquè el Govern ha decidit que aquestes organitzacions podran fer d’intermediàries i presentar les sol·licituds de les persones que optin a regularitzar la seva situació administrativa a Espanya. En general, el tercer sector celebra que s’hagi aprovat una mesura que veuen imprescindible", tot i que estan preocupades pel "poc temps disponible, l’acreditació dels requisits que demana el procés i la complexitat dels tràmits". De fet, esperen veure la lletra petita del text, que es publicarà avui en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

En un comunicat, la Taula d’Entitats del Tercer Sector reclama "informació clara, tràmits senzills, garantia d’atenció presencial i prou recursos des del primer dia", i lamenta que "encara no s’han posat a disposició del tercer sector recursos extraordinaris per donar resposta a l’augment de la demanda. Demanen "més coordinació amb les administracions públiques". En la mateixa línia es pronuncien les Entitats Catalanes d’Acció Social i la Fundació Eveho.

Via diplomàtica

En espera del BOE, les entitats celebren que el Govern hagi anunciat que recorrerà a la via diplomàtica en els casos en els quals els migrants no aconsegueixin pels seus propis mitjans el certificat d’antecedents penals, requisit imprescindible. En aquests casos, l’Executiu es posarà en contacte amb les legacions diplomàtiques a Espanya dels països dels sol·licitants. Així mateix, el decret dona marge fins a l’octubre per poder accedir a aquest certificat. "Moltes vegades serà més fàcil que es contestin entre administracions", valora la responsable de mobilitat humana de Càritas Barcelona, Elisabet Ureña.

Per Ureña, no obstant, encara queden pendents de resoldre alguns interrogants, com ara què haurà de contenir el certificat de vulnerabilitat que les entitats han d’emetre. Es tracta d’un document necessari per poder accedir a la regularització en el cas de no poder acreditar algun tipus de contracte de treball informal.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents