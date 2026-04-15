Tensió global
Merz i Zelenski amplien la producció conjunta de drons
El canceller alemany es compromet a propiciar la tornada a Ucraïna dels refugiats en edat militar
Gemma Casadevall
"Cap exèrcit europeu està des de fa dècades tan experimentat en el combat com el d’Ucraïna. Cap societat és més resilient que la ucraïnesa. Cap indústria de defensa és tan innovadora com la ucraïnesa": amb aquestes paraules va anunciar Friedrich Merz l’augment de la producció conjunta de drons en sòl germànic iniciada aquest any entre Alemanya i Ucraïna. Ho va fer junt amb Volodímir Zelenski i en les primeres consultes intergovernamentals entre els dos països dels últims 20 anys.
Alemanya és el primer subministrador de recolzament bèl·lic i logístic d’Ucraïna, van destacar els dos líders. I la cooperació armamentística amb Ucraïna "beneficia la seguretat del nostre país i el conjunt d’Europa", va afegir Merz. Els drons ucraïnesos han demostrat el seu alt grau d’operativitat i eficàcia, a preus "molt competitius", va prosseguir el canceller. El propòsit compartit és incrementar la producció, iniciada aquest any. El primer dron va ser presentat per Zelenski i el ministre alemany de Defensa, Boris Pistorius, el febrer passat, durant la Conferència de Seguretat de Munic. El pla és produir en sèrie uns 10.000 drons a l’any, comès que comparteixen les empreses Quantum Systems i Frontline Robotics. Seran utilitzats tant per Ucraïna com per Alemanya.
Juntament amb l’augment de la producció conjunta de drons, Alemanya i Ucraïna van subscriure també un paquet d’acord militar destinat a finançar míssils interceptors GEM-T de l’empresa nord-americana Raytheon per a les defenses antiaèries Patriot. Els dos governs estan determinats a "enfortir la cooperació en matèria de defensa aèria", segons un comunicat del Ministeri alemany de Defensa, cosa que inclou el finançament de centenars de míssils Patriot.
Refugiats a Alemanya
Merz es comprometo a propiciar, en coordinació amb Ucraïna, la tornada d’aquells homes en edat militar refugiats a Alemanya i que van sortir del seu país irregularment. "Recolzem els esforços d’Ucraïna per reduir la sortida del país d’homes ucraïnesos en edat militar. Necessitem avenços en aquest sentit en interès dels dos països i de la defensa d’Ucraïna", va afirmar el canceller. Zelenski va precisar que es tracta dels homes que van sortir en el seu moment vulnerant la llei marcial. "Per descomptat, volem que aquestes persones tornin a Ucraïna", va afirmar.
Alemanya va començar a registrar un notable increment d’arribades d’ucraïnesos en edat militar a partir de l’estiu de l’any passat, quan Kíiv va flexibilitzar les normes i franges d’edat per a la sortida del país d’homes adults. Anteriorment només rebien autorització per a això pares de famílies nombroses, malalts o en situació de vulnerabilitat.
