Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Barraques Patum BergaPolicia Local de ManresaAlcalde CastellgalíRosalíaSílvia FlotatsConcurs de Relats BreusVoluntària Artés
instagramlinkedin

El segon de la setmana

Un alumne de 14 anys mata quatre persones i en deixa 20 de ferides en una escola turca

Els fets han tingut lloc a la província turca de Kahramanmaraş i l'agència Ihlas afirma que la situació és "caòtica"

Adrià Rocha Cutiller

Estambul

Almenys quatre persones han mort i vint han resultat ferides - tres en estat crític - en un tiroteig en una escola de la província turca de Kahramanmaraş, segons han informat les autoritats locals, que han precisat que l'agressor, un alumne del centre d'uns catorze anys, també va morir durant l'atac.

"Malauradament, hi ha algun mort i ferits", ha declarat als mitjans el governador d'aquesta província, Mükremin Uyar, que no ha concretat el nombre de víctimes.

El governador ha indicat que un professor i tres alumnes de cinquè curs, corresponent a 10 i 11 anys, han mort en l'atac.

Uyar ha precisat que l'agressor va fer servir cinc armes pertanyents al seu pare, un antic agent de policia.

L'agència Ihlas afirma que hi ha molts ferits i diversos morts i que la situació és "caòtica".

L'atacant va morir durant el tiroteig, però encara no se sap si es va suïcidar o es va disparar accidentalment.

Notícies relacionades

Es dona la circumstància que aquest mateix dimarts, un exalumne d'un centre de Sanliurfa, a 200 quilòmetres de Kahramanmaraş, va ferir 16 persones en un altre centre escolar abans de suïcidar-se.

RRSS WhatsAppCopiar URL
