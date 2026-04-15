Debat a la totalitat
El Parlament fa el primer pas per elevar fins als 900.000 euros les multes per pintar grafits als trens
La majoria de partits han votat a favor que la norma es tramiti per lectura única, la via exprés
Gisela Boada
Salvador Illa va anunciar fa sis mesos la seva intenció d'endurir les multes per vandalisme als trens per evitar la paralització de combois afectats per pintades, que no poden iniciar el servei per motius de seguretat i acaben alterant la normalitat de la xarxa. Poc després, el grup parlamentari del PSC va registrar una proposició de llei per elevar fins als 900.000 euros aquestes sancions mitjançant una modificació del règim sancionador de la llei ferroviària del 2006.
Aquest dimecres, la majoria del Parlament -PSC, Junts, ERC, PPC i Vox- ha donat el vistiplau que la norma es tramiti per la via exprés, és a dir, mitjançant el procediment de lectura única, que escurça els terminis, però permet als grups parlamentaris introduir esmenes igualment. En aquesta legislatura, les lleis tramitades amb aquesta fórmula s'han aprovat en una mitjana de dos mesos, però es pot allargar o escurçar segons decideixin els partits.
Segons el text impulsat pel grup que sustenta el Govern, passaran a considerar-se infraccions greus aquelles conductes que "destrueixin, deteriorin, alterin o modifiquin" qualsevol obra o instal·lació de la xarxa ferroviària, els seus elements funcionals o qualsevol component del servei, inclòs el material rodant. També es tipificarà com a infracció greu la realització de pintades en infraestructures o trens quan aquestes provoquin el seu deteriorament i obliguin a una aturada total o parcial que alteri el funcionament habitual del servei.
Amb la reforma, les infraccions greus -entre elles les pintades- comportaran multes d'entre 18.000 i 90.000 euros. Les considerades molt greus se sancionaran amb imports d'entre 90.000 i 900.000 euros. Pel que fa a les lleus, es podran castigar amb una advertència, una multa de fins a 18.000 euros o ambdues mesures. Unes xifres que des del grup parlamentari dels Comuns veuen "desproporcionades", motiu pel qual han decidit fer una abstenció.
La resta de formacions han fet una crítica estructural a la manca de manteniment i han demanat al PSC -i al Govern- que no tractin de "desviar l'atenció" amb aquesta norma i que, si volen posar fre al vandalisme, cal més control a les estacions i millores per part d'Adif.
L'enduriment del règim sancionador busca frenar el vandalisme a la xarxa i també estalviar diners públics. Segons dades de Renfe, la neteja de trens va costar 11,6 milions d'euros el 2023, cosa que equival a uns 32.000 euros diaris. A més, Rodalies preveu incorporar 110 nous trens, la protecció dels quals davant d'aquests actes és una de les prioritats del Govern. Els trens ja haurien d'estar en funcionament, però el ministre de Transports, Óscar Puente, va assegurar en una entrevista a EL PERIÓDICO que encara no hi ha data per a la seva arribada i va criticar que l'empresa fabricant, Alstom, no hagi donat explicacions.
