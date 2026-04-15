Acortar els terminis dels recursos
El Parlament tramita per la via ràpida la petició al Congrés perquè reformi la llei d'eutanàsia després del cas de Noelia Castillo
PP, Vox i els dos diputats d'Units per Avançar s'han oposat que la norma es tramiti per lectura única, però la resta de partits sumen majoria
Gisela Boada
El Parlament ha avalat aquest dimecres la tramitació per la via ràpida la petició per a la reforma de la llei d'eutanàsia impulsada per PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP. La decisió permet accelerar els terminis parlamentaris d'una iniciativa que busca escurçar els temps dels recursos judicials que poden bloquejar l'accés a la mort digna, però que haurà de ser aprovada al Congrés per materialitzar-se.
La proposta, registrada al febrer, planteja que les impugnacions es resolguin en un màxim de 20 dies. L'objectiu és evitar dilacions com la que va viure Noelia Castillo, que va accedir a l'eutanàsia fa tres setmanes després d'un procés judicial que es va allargar durant 20 mesos pels recursos presentats pel seu pare, assessorat per Advocats Cristians.
Superat aquest primer tràmit, el text podrà rebre esmenes, però amb terminis més curts respecte al procediment habitual. Un cop consensuat el text final, aquest haurà de sotmetre's a una última votació al Parlament. Si rep el vistiplau definitiu -cosa que els grups impulsors donen per fet en comptar amb majoria-, la cambra catalana remetrà la iniciativa al Congrés, on continuarà el seu recorregut legislatiu. En tractar-se d'una llei estatal, seran les Corts les que tinguin l'última paraula. Es triaran llavors els diputats del Parlament que viatjaran a Madrid per defensar la reforma a la cambra baixa.
La iniciativa no compta amb el suport del PP i Vox, però sí d'Aliança Catalana, que dona suport a l'eutanàsia. "Entenem el dolor dels familiars que es neguen a perdre un ésser estimat, però les lleis han de garantir drets i llibertats; encara que no tinguem intenció d'exercir-los, hem de defensar que altres ho facin si ho consideren oportú", ha etzibat la líder del partit, Sílvia Orriols, que ha considerat un problema el "patiment allargat" d'algunes persones que, esperant les resolucions judicials, han vist retardada la recepció de la mort digna.
Els diputats d'Units voten en contra
Amb el 'sí' d'Aliança, la norma ha aconseguit 107 vots a favor per a la seva tramitació per la via de lectura única i 27 en contra, ja que el diputat Jaume Veray del PP no ha delegat el seu vot i els dos diputats d'Units per Avançar, que estan dins del grup parlamentari del PSC, han votat en contra. Són el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i el parlamentari Guillem Mateo. A la xarxa social X, Espadaler ha justificat que segons l'acord subscrit amb el PSC, Units té llibertat de vot, perquè és un assumpte "que afecta la consciència" i ha advocat per les cures pal·liatives.
Ja se sabia que la votació tiraria endavant, però, així i tot, el debat ha reobert les crítiques pel recent cas de Noelia i per la llei d'eutanàsia aprovada el 2021 al Congrés amb el vot en contra de PP i Vox. La diputada del PPC, Belén Pajares, ha carregat contra la proposta i ha advertit que la modificació d'una llei així no pot tramitar-se per la via exprés. "Afecta drets fonamentals, com el de la vida, pretenen ventilar-se amb un procediment abreujat, dos plens i adéu-siau", ha retret a la resta de grups. Els populars han demanat a més que siguin els seus grups parlamentaris al Congrés els que impulsin aquesta mesura allà si volen celeritat.
"El que haurien de fer és córrer a invertir en ajudes i recursos per dignificar la vida", ha etzibat Pajares, que ha avançat que el seu partit presentarà una esmena a la totalitat a aquesta iniciativa, que no prosperarà perquè els grups impulsors sumen majoria. "Vostès eliminen d'un plomall qualsevol garantia per acabar amb la vida en nom d'una tal 'mort digna'", ha etzibat Maria Elisa Fuster, parlamentària de Vox, cosa que ha equiparat també als "avortaments".